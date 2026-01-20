El calvario que viven los pacientes por las millonarias deudas de las EPS: radiografía de vidas en riesgo

La crisis del sistema de salud en Colombia ha dejado de ser un problema administrativo para convertirse en un drama humano que afecta a miles de pacientes que no reciben medicamentos, terapias ni atención oportuna debido a las billonarias deudas que las EPS mantienen con hospitales y clínicas del país.

Luis Alberto Rodríguez, un hombre de 62 años, lleva tres meses buscando los suplementos y medicinas que requiere su esposa sin obtener respuesta.

"No sé quién será el culpable. Si el gobierno, el señor que trabaja la salud, la EPS", dice con dolor e impotencia ante una situación que se repite en diferentes regiones del país.

Los niños sufren en carne propia la crisis de la salud

El viacrucis de los pacientes no distingue edades ni enfermedades. En Ibagué, Germán enfrenta una situación crítica con su hijo:

Tengo un niño con esquizofrenia y la inyección de Risperidona 37.5 hace dos meses no la recibe.

Casos como estos evidencian cómo la crisis financiera del sistema se traduce en sufrimiento para quienes más necesitan atención médica.

La suspensión de tratamientos se ha convertido en una constante. Luis Alberto Rodríguez, esposo de la mujer que sobrevive alimentándose con mazamorras a través de una gastrostomía relata: "La última terapia que me hizo la doctora, ella vino el primer lunes de diciembre y no volvió más".

Esta interrupción en los servicios médicos pone en riesgo la salud y la vida de personas con enfermedades crónicas y tratamientos continuos.

Las millonarias deudas de las EPS tienen en jaque la vida de los colombianos

Las EPS intervenidas por el gobierno mantienen deudas millonarias que generan una cadena interminable de problemas.

Los hospitales, sin recibir los pagos correspondientes, enfrentan dificultades para adquirir medicamentos, mantener equipos y, especialmente, retener al personal médico.

"Los pacientes se mueren porque no tienen medicamentos, porque no tienen una cita médica oportuna, porque el talento humano renunció", señalan fuentes del sector salud.

La renuncia del personal médico agrava aún más la situación, dejando a los centros de salud sin la capacidad de atender adecuadamente a los usuarios.

Médicos y empleados de hospitales también son víctimas de esta crisis. Muchos trabajan sin recibir salarios completos o con meses de retraso en sus pagos, lo que ha provocado una fuga masiva de talento humano del sistema público de salud.