Más de 200 enfermeras y terapeutas sin salario desde hace seis meses por deuda de la Nueva EPS

Un total de 203 enfermeras y fisioterapeutas de la IPS Mi Salud en Casa en Aguachica, Cesar, mantienen una protesta desde la noche anterior exigiendo el pago de sus salarios, que no reciben desde agosto de 2025.

RELACIONADO Fecha en la que hospitales pondrían fin a la atención de afiliados de la Nueva EPS

La causa del impago es la deuda millonaria que mantiene la Nueva EPS, entidad intervenida por el gobierno, con la institución que presta servicios domiciliarios a pacientes con enfermedades graves.

Las trabajadoras de la salud, provenientes de varios municipios del departamento del Cesar incluyendo Pelaya, Gamarra, La Mata y La Gloria, se congregaron frente a la sede de la IPS para exigir una solución inmediata a su situación económica.

"Entre enfermeras y fisioterapeutas somos 203. Estamos aquí siendo presentes para exigir nuestros salarios", dijo Luz Ardila, enfermera afectada.

Profesionales de salud se niegan a seguir trabajando gratis

Los afectados salud han mantenido un cese de actividades que continuará hasta que la Nueva EPS entregue los recursos necesarios para cancelar la totalidad de los sueldos adeudados.

La situación se ha vuelto insostenible para las trabajadoras, quienes han tenido que recurrir a préstamos con altos intereses para subsistir.

No nos pagan, no nos dicen nada. Desde que inició el año nos tienen que, esta semana, que la otra, que la otra, que la otra y así nos tienen.

La trabajadora agregó que tras reunirse con la subgerente de la institución, les informaron que no hay seguridad sobre los recursos y que el gerente viajaría a Bogotá para gestionar los pagos.

Profesionales de la salud no tienen ni cómo pagar un arriendo

La crisis financiera ha llevado a las profesionales a una situación límite. "Endeudándonos cada día más, buscando prestados al 20%, ya las deudas nos tienen al tope. Ya esto es insólito, ya no sabemos más de dónde sacar", manifestó otra de las enfermeras durante la protesta.

La IPS Mi Salud en Casa presta servicios domiciliarios a pacientes con enfermedades graves en la región, lo que hace que el cese de actividades afecte directamente a población vulnerable que requiere atención médica especializada en sus hogares.

La Nueva EPS, que se encuentra bajo intervención gubernamental, no ha entregado los recursos correspondientes para que la institución pueda cumplir con sus obligaciones laborales.

Las enfermeras y terapeutas han expresado que mantendrán la protesta hasta obtener respuestas concretas y el pago efectivo de sus salarios acumulados durante seis meses, una situación que califican como insostenible para sus familias y su estabilidad económica.