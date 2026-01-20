Secretarios de Salud de Tolima y Risaralda denuncian crisis hospitalaria por deudas de Nueva EPS

Médicos, pacientes y enfermeras le responden al ministro de Salud y le dicen que sí es cierto que la situación en clínicas y hospitales es crítica especialmente por el no pago de las deudas de las EPS intervenidas.

Los departamentos de Tolima y Risaralda enfrentan una crisis hospitalaria sin precedentes debido a las millonarias deudas acumuladas por las EPS, particularmente Nueva EPS, situación que pone en riesgo la vida de miles de pacientes en ambas regiones.

La no entrega de medicamentos es el tema más complejo de salud en Tolima

Ingrid Rengifo, secretaria de Salud del Tolima explicó que han adelantado cuatro mesas de trabajo para garantizar la continuidad del servicio tras el cambio del gestor farmacéutico. Sin embargo, denunció que el nuevo proveedor no se presentó a la última reunión y no ha definido los puntos de dispensación de medicamentos.

"La no entrega de medicamentos puede representar la pérdida de vida de tolimenses. Esto es un tema que no desborda solo el tema de los medicamentos, sino las atenciones de los servicios de urgencias", aseguró Rengifo.

Dijo que la situación más compleja es la que los pacientes no están recibiendo los medicamentos: "eso es gravísimo desde la gestión del riesgo y desde el resultado de pérdidas de vidas en este departamento".

Agregó que la ocupación en urgencias de Ibagué supera el 150%, lo que limita la operación del sistema departamental.

La prestación de servicios de salud en Risaralda esá en crisis

Edgar Navarro, secretario de Salud de Risaralda, afirmó que el sistema general de seguridad social en salud no está realizando los pagos en forma adecuada.

"Las EPS adeudan al sistema de salud aproximadamente 600.000 millones de pesos, aunque los prestadores dicen que son más. Son muy críticas con Asmet Salud EPS, Pijaos Salud, pero particularmente con la Nueva EPS".

Afirmó que la prestación de servicios de salud en el departamento de Risaralda está en crisis, cerca de entrar a cuidados intensivos.

"La red no tiene capacidad de atender en consulta externa en los servicios ambulatorios a los pacientes de la Nueva EPS porque en este momento la EPS le adeuda ala red pública hospitalaria aproximadamente 60.000 millones de pesos", explicó.

Los secretarios coincidieron en que la red pública hospitalaria trabaja "con las uñas para salvar vidas", mientras el personal médico y de enfermería enfrenta diariamente las consecuencias de un sistema colapsado por la falta de pagos y recursos.