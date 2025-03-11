CANAL RCN
Salud y Bienestar

La pérdida de olfato estaría relacionada con una enfermedad cardíaca, según estudio

Este síntoma podría ser un claro signo de la enfermedad cardíaca, que se ubica como una de las principales causas de muerte en el Reino Unido.

Foto: Freepik
Noticias RCN

noviembre 03 de 2025
11:13 a. m.
La pérdida de olfato ha sido relacionada con una posible alerta temprana que podría indicar la presencia de una patología cardíaca mortal, diagnosticada como enfermedad coronaria.

¿Qué es la enfermedad coronaria?

Conocida como cardiopatía isquémica, se produce cuando el suministro de sangre al corazón se ve interrumpido por la acumulación de sustancias grasas en las arterias coronarias que puede provocar dolores en el pecho, ataques cardíacos e insuficiencia cardiaca.

Según los expertos, aunque esta enfermedad la padecen millones de personas, también hay una gran cantidad de pacientes que desconocen tenerla. Por esto, una reciente investigación, publicada en el portal JAMA Network, hizo una reveladora demostración en la que se asoció la pérdida de olfato como una de las señales de esta enfermedad.

Por medio del estudio, los expertos realizaron un análisis de los registros médicos de más de cinco mil adultos con antecedentes de cardiopatía coronaria. Durante un seguimiento riguroso, de casi una década, se identificó que el 4,4% tenía buen olfato, el 5,9% tenían olfato moderado y el 6,3% tenían mal olfato.

Según Honglei Chen, investigadora principal y profesora de epidemiología y bioestadística en la Universidad Estatal de Michigan, la pérdida del sentido del olfato se relaciona con esta enfermedad cardiovascular a raíz de que los vasos sanguíneos dañados de la nariz pueden afectar su funcionalidad.

"En comparación con un buen olfato, un mal olfato se asoció con un riesgo dos veces mayor de cardiopatía coronaria durante los primeros cuatro años de seguimiento", se reza en la investigación.

Otras consecuencias de la pérdida de olfato

Así mismo, la investigación reveló que tener deficiencias en el olfato también puede afectar la salud de otras maneras como la nutrición ya que al perder el gusto se va el interés por comer, la salud mental y el bienestar físico en las personas mayores.

