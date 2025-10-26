CANAL RCN
¿Por qué a las personas jóvenes les salen canas? Estas son las razones

Falta de calcio, vitaminas y estrés son algunas de las razones principales por las que salen canas en los jóvenes.

octubre 26 de 2025
01:43 p. m.
A muchas personas jóvenes les comienzan a salir canas, pero eso no significa necesariamente que estén envejeciendo prematuramente. En la mayoría de los casos, la aparición temprana de canas puede deberse a factores genéticos, estrés, deficiencias nutricionales o desequilibrios hormonales, y no únicamente al paso del tiempo.

¿Por qué salen canas a las personas jóvenes?

La verdadera aparición de canas se debe a la falta de producción de melanina, la cual es una sustancia que aporta color al cabello, piel y ojos de un individuo.

Normalmente, la edad normal en la que el cuerpo reduce este pigmento es entre los 35 o 40 años, pero puede ocurrir a una edad más joven por varias razones.

Según expertos, aseguran que hay una deficiencia en vitamina B12, vitamina D3, ácido fólico, hierro y zinc. De hecho, para estabilizar estos niveles es necesario incluir en la dieta carnes magras, hojas verdes, aguacate, frutas frescas, cereales integrales, semillas y chocolate negro.

¿Por qué aparecen las canas en los jóvenes?

Existen varios factores que pueden provocar la aparición de canas, incluso a una edad temprana. A continuación, te contamos cuáles son los más comunes y cómo influyen en tu cabello.

  1. Estrés: Es muy común la caída del cabello por estrés, de hecho, científicos de la Universidad de Harvard aseguran que, al someterse en situaciones de estrés, el número de células madres de los melanocitos disminuye rápidamente.
  2. Genética: Se revela que existe un gen relacionado con el encanecimiento del cabello, este gen está involucrado con la regulación de la producción y almacenamiento de la melanina.
  3. Género y etnia: De hecho, un estudio publicado en 'The Deermatologist' comentó que los hombres encanecen antes que las mujeres hasta los 35 años.
