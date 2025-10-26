¿Por qué a las personas jóvenes les salen canas? Estas son las razones

A muchas personas jóvenes les comienzan a salir canas, pero eso no significa necesariamente que estén envejeciendo prematuramente. En la mayoría de los casos, la aparición temprana de canas puede deberse a factores genéticos, estrés, deficiencias nutricionales o desequilibrios hormonales, y no únicamente al paso del tiempo.

¿Por qué salen canas a las personas jóvenes?

La verdadera aparición de canas se debe a la falta de producción de melanina, la cual es una sustancia que aporta color al cabello, piel y ojos de un individuo.

Normalmente, la edad normal en la que el cuerpo reduce este pigmento es entre los 35 o 40 años, pero puede ocurrir a una edad más joven por varias razones.

Según expertos, aseguran que hay una deficiencia en vitamina B12, vitamina D3, ácido fólico, hierro y zinc. De hecho, para estabilizar estos niveles es necesario incluir en la dieta carnes magras, hojas verdes, aguacate, frutas frescas, cereales integrales, semillas y chocolate negro.

¿Por qué aparecen las canas en los jóvenes?

Existen varios factores que pueden provocar la aparición de canas, incluso a una edad temprana. A continuación, te contamos cuáles son los más comunes y cómo influyen en tu cabello.