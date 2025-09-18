CANAL RCN
¿Por qué aparecen los calambres en la noche y cómo prevenirlos? Aquí la explicación

Los calambres nocturnos pueden interrumpir el descanso y afectar la calidad del sueño. Aquí le contamos qué hacer cuando aparecen.

¿Por qué se sufren de calambres nocturnos?
septiembre 18 de 2025
11:38 a. m.
La mayoría de las personas han padecido un calambre en medio de la noche. Por ende, le contamos cómo por qué se sufre de este dolor y cómo hacer para evitarlos.

¿Qué son los calambres nocturnos?

Los calambres nocturnos afectan las pantorrillas, los pies o los muslos, por lo general se debe a un cansancio en los músculos y problemas nerviosos.

¿Cuáles son las causas de los calambres nocturnos?

Se dice que el riesgo de padecer estos calambres se incrementa con la edad, aunque las personas en estado de embarazo son más propensas a tenerlos.

Por el momento, la ciencia no ha logrado descifrar el origen de este fenómeno. Según Christopher Hogrefe, profesor de la Universidad del Noreste, aseguró que podrían ser por causa de unos pies planos.

Es por ello que ahora los estudios apuntan a causas más estructurales, como podría ser tener los pies planos o problemas circulatorios, expresó el doctor.

Otras personas apuntan a la fatiga muscular por el ejercicio intenso. De hecho, los deportistas también se encuentran en el grupo de riesgo.

¿Cómo se puede aliviar los calambres nocturnos?

Por el momento, no existe una solución definitiva sobre aliviar los calambres nocturnos, sin embargo, hay diversas técnicas que pueden prevenir ese episodio en las noches.

Ejercita las piernas en la cama, flexionándolas y estirándolas diez veces, dos veces al día. Un familiar puede moverlas por ti si no puedes hacerlo, aseguró la American Cancer Society.

También, la hidratación adecuada juega un importante papel, ya que puede aliviar los segundos posteriores al calambre.

  1. Utilizar un calzado adecuado que brinde un buen soporte.
  2. Realizar estiramientos suaves antes de dormir
  3. Ejercicios de flexibilidad

Si los calambres persisten, es importante acudir a una consulta médica para ser evaluado por un profesional de la salud, quien determinará si es necesario iniciar algún tratamiento

