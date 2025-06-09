¿Por qué saltarse el desayuno puede ser perjudicial para la salud del corazón?

El popular dicho de que el desayuno es la comida más importante del día hace alusión a las diferentes recomendaciones médicas que este alimento puede generar en el cuerpo de las personas.

Además de proporcionar energía al cuerpo, conduce a una mejor concentración y ayuda a controlar el peso, se encuentran una serie de beneficios para la salud cardíaca.

Consecuencias de saltarse el desayuno

Según el especialista Francisco López Jiménez, cardiólogo de Mayo Clinic, históricamente saltarse el desayuno no es la mejor opción para las personas ya que numerosos estudios han evidenciado que quienes no desayunan poseen mayores riesgos de sufrir enfermedades cardiacas, entre otras dolencias.

Así mismo, el doctor afirmó que hay sólida evidencia que ha dejado saber que la mayoría de los ataques cardíacos ocurren en las mañanas. Algunas de las explicaciones por las que esto ocurre se debe a la sobrecarga de las glándulas que generan adrenalina, pues ante la ausencia de comida, en horas de la mañana, el cuerpo se sobrecarga de estas que finalmente generan los ataques cardíacos.

De igual manera, esta práctica tampoco se recomienda a personas que, dentro de sus objetivos, se encuentra la pérdida de peso. Esto se debe a que el cuerpo no se carga de calorías cuando más lo requiere.

"Las personas que se saltan el desayuno, a menudo lo logran porque cenan bastante. Así, alimentan el cuerpo con calorías justo cuando está a punto de dormir, cuando menos las necesita", explicó el doctor López Jiménez.

¿Es peligroso realizar un ayuno intermitente?

Una de las prácticas que han obtenido mayor popularidad corresponde al del ayuno intermitente con el que las personas deciden saltarse el desayuno y comer después de dicho horario.

Según el especialista, el método 16:8 es popular ya que consiste en comer durante un periodo de ocho horas al día mientras que se saltan el desayuno. Aunque las dietas con restricción de tiempo han estado asociadas con la pérdida de peso y las mejoras en la sensibilidad a la insulina, existen investigaciones que muestran que esta práctica podría aumentar el riesgo cardiovascular.

"Este estudio reciente demostró que quienes practican el ayuno intermitente tienen el doble de probabilidades de morir de una enfermedad cardíaca o de morir en general que quienes no lo practican. Las razones de estos factores de riesgo no están claras. Antes de probar el ayuno intermitente, conviene consultar con su equipo médico”, finaliza el cardiólogo.