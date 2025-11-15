Preocupación en el sector salud: Latinoamérica enfrenta escasez de dermatólogos

El acceso a la atención dermatológica continúa siendo limitado en gran parte de Latinoamérica. Según cifras recientes, en la región existen apenas cinco dermatólogos por cada 100 mil habitantes , mientras que en la zona Andina esta cifra se reduce a dos especialistas por cada 100 mil personas.

Preocupación por la escasez de dermatólogos en Latinoamérica

Esta escasez preocupa a la comunidad médica, especialmente en un contexto donde los avances científicos en dermatología están transformando la forma en que se diagnostican, tratan y previenen las enfermedades de la piel.

Factores como la diversidad climática, genética y social de la región plantean retos específicos que hacen necesario fortalecer la educación médica continua y fomentar la investigación aplicada.

Con este objetivo, se llevó a cabo el SkinAlliance Summit, un programa internacional de educación médica que desde 2014 se ha consolidado como referente global en dermatología. En su primera edición en Latinoamérica, el encuentro reunió a cerca de 200 médicos especialistas provenientes de Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, entre otros países.

Entre los expertos participantes se destacaron figuras como el doctor Fernando Stengel, cofundador y presidente de la Fundación del Cáncer de Piel Argentina; la doctora Verónica Tosi, especialista en dermatología pediátrica; y la doctora Patricia Brieva, Líder Médica Global de SkinCeuticals, con más de 16 años de experiencia en el desarrollo de productos dermatológicos en L’Oréal y autora de más de 14 patentes en el área.

Un impulso para la dermatología regional

El encuentro representó una oportunidad clave p ara fortalecer la práctica dermatológica en la región, promover la actualización científica y fomentar un enfoque más accesible y sostenible para el cuidado de la piel.

Con esta edición, SkinAlliance Summit marcó un hito para la dermatología latinoamericana, reafirmando el compromiso de la comunidad médica con la innovación, la educación y el bienestar de los pacientes.