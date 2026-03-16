Murió Jeisson Pinzón, el joven con leucemia que se viralizó suplicando su medicamento a la Nueva EPS

Un joven de 20 años diagnosticado con cáncer falleció el sábado 14 de marzo, tras meses de sufrimiento esperando un medicamento oncológico que la Nueva EPS, entidad intervenida por el gobierno, nunca le suministró.

Jeisson Pinzón, estudiante de economía, había iniciado desde octubre de 2024 una súplica pública a través de redes sociales para recibir el tratamiento que necesitaba para realizarse un trasplante de médula ósea.

Tengo 20 años, fui diagnosticado con una patología oncológica en febrero de 2025. Me fue formulado un medicamento llamado Blinatumomad en octubre de 2025, medicamento el cual no he recibido hasta la fecha por parte de la Nueva EPS.

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Jeisson Pinzón advirtió en video viral que su vida estaba en riesgo

Jeisson en un video que se viralizó en redes sociales dijo:

Acudo a este medio para exigir a la Nueva EPS que el medicamento sea entregado, puesto que mi vida corre peligro. Exijo que se me respete el derecho a la salud y a la vida.

A pesar de que autoridades judiciales habían fallado una tutela a favor de Jeisson, la Nueva EPS no cumplió con la orden.

La familia del estudiante, asociaciones de pacientes y diversas voces solicitaron ayuda a las autoridades sanitarias sin obtener respuesta efectiva.

La Procuraduría indicó que la Superintendencia Nacional de Salud debía hacer su trabajo, pero ninguna intervención logró que el medicamento fuera entregado a tiempo.

Todo estaba listo para su trasplante que no realizó la Nueva EPS

El caso se agravó porque Jeisson tenía todo preparado para el trasplante de médula ósea desde agosto.

Su hermana, Angie Vanessa Pinzón, había sido confirmada como donante compatible. Sin embargo, durante el tiempo que estuvo sin el tratamiento requerido, el paciente perdió los avances logrados con las sesiones de quimioterapia previas, lo que hizo inviable el procedimiento de trasplante.

"Todo estaba listo en agosto para que fuera un hombre feliz. Su hermanita Angie Vanessa Pinzón sería su donante", dijo Héctor Pinzón, tío del joven.

Durante los meses de espera sin el medicamento Blinatumomad, la condición de Jason empeoró al punto de que volvió otra vez a arrojar un resultado bastante alto, impidiendo que se realizara el trasplante de médula ósea que podría haberle salvado la vida.

El joven murió por negligencia, al no recibir el medicamento formulado, a pesar de contar con órdenes judiciales que obligaban a la entidad a suministrarlo.

Su familia hoy enfrenta el dolor de la pérdida sin el consuelo de haber recibido atención médica oportuna.