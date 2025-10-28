CANAL RCN
Salud y Bienestar

¿Qué comer antes y después de hacer ejercicio, según los expertos?

Es importante recordar que la nutrición deportiva debe ser personalizada, ya que las necesidades varían según el tipo de ejercicio.

Comida antes de hacer ejercicio
Foto Freepik

Noticias RCN

octubre 28 de 2025
09:32 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El ejercicio diario es fundamental para mantener una buena salud física y mental. Sin embargo, muchos se preguntan qué alimentos son los más adecuados antes, durante y después de entrenar. A continuación, te contamos los detalles que debes tener en cuenta.

Cómo controlar la ansiedad que sufrió Falcao en Bogotá: la IA reveló ejercicios
RELACIONADO

Cómo controlar la ansiedad que sufrió Falcao en Bogotá: la IA reveló ejercicios

¿Qué comer antes de hacer ejercicio?

La actividad física debe ir acompañada de una alimentación equilibrada, ya que una mala combinación puede afectar el rendimiento y el bienestar general.

Según especialistas en nutrición deportiva, los hidratos de carbono son esenciales antes del entrenamiento, pues constituyen la principal fuente de energía del cuerpo. Si el ejercicio se realiza poco tiempo después de comer, se recomienda optar por un tentempié ligero, fácil de digerir y con un aporte rápido de energía.

Algunas buenas opciones son:

  • Banano con avena y miel.
  • Jugo de uva roja natural.
  • Pan blanco con mermelada de frutas.
  • Papa hervida con una pizca de sal.
Dormir mejor empieza en la mesa: estos son los alimentos que ayudan a conciliar el sueño
RELACIONADO

Dormir mejor empieza en la mesa: estos son los alimentos que ayudan a conciliar el sueño

¿Qué comer después del ejercicio?

La alimentación posterior al entrenamiento es clave para favorecer la recuperación muscular, reponer la energía y optimizar los resultados del esfuerzo físico.

En esta etapa, las proteínas juegan un papel esencial, ya que ayudan a reparar los tejidos musculares. Algunas fuentes recomendadas son:

  • Pollo
  • Carne de res magra
  • Pescado
  • Huevos
  • Yogur

Para quienes siguen una alimentación vegetariana o vegana, existen alternativas como proteínas vegetales, garbanzos, lentejas o tofu.

Por último, es importante recordar que la nutrición deportiva debe ser personalizada, ya que las necesidades varían según el tipo de ejercicio, la intensidad del entrenamiento y los objetivos individuales. Consultar con un profesional en nutrición puede marcar la diferencia en tu desempeño y bienestar general.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cuidado personal

¿A qué edad el cerebro humano alcanza su máximo rendimiento?

Cuidado personal

Beneficios de tomar duchas en sauna para la salud corporal, según investigación

Cuidado personal

Dormir a la noruega: el método nórdico que mejora el sueño y la relación en pareja

Otras Noticias

Reforma a la Salud

Debate de reforma a la salud fue aplazado en Comisión Séptima tras una proposición

Según los congresistas, el aval fiscal entregado por el Ministerio de Salud carece de rigor técnico.

Artistas

Juanda Caribe rompe el silencio sobre las amenazas en su contra por presunto maltrato

El barranquillero se encuentra vinculado a un proceso judicial por una presunta agresión contra su familia.

Secretaria de Movilidad

Agentes de tránsito ponen freno a los motociclistas en Halloween: multarán por hacer este cambio

Selección Colombia Femenina

Colombia sueña con ir al Mundial Femenino de 2027: así venció a Ecuador en la Liga de Naciones

Nicolás Maduro

Estados Unidos buscó al piloto de Maduro para capturarlo: revelaron detalles de la operación