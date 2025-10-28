¿Qué comer antes y después de hacer ejercicio, según los expertos?

El ejercicio diario es fundamental para mantener una buena salud física y mental. Sin embargo, muchos se preguntan qué alimentos son los más adecuados antes, durante y después de entrenar. A continuación, te contamos los detalles que debes tener en cuenta.

¿Qué comer antes de hacer ejercicio?

La actividad física debe ir acompañada de una alimentación equilibrada, ya que una mala combinación puede afectar el rendimiento y el bienestar general.

Según especialistas en nutrición deportiva, los hidratos de carbono son esenciales antes del entrenamiento , pues constituyen la principal fuente de energía del cuerpo. Si el ejercicio se realiza poco tiempo después de comer, se recomienda optar por un tentempié ligero, fácil de digerir y con un aporte rápido de energía.

Algunas buenas opciones son:

Banano con avena y miel.

Jugo de uva roja natural.

Pan blanco con mermelada de frutas.

Papa hervida con una pizca de sal.

¿Qué comer después del ejercicio?

La alimentación posterior al entrenamiento es clave para favorecer la recuperación muscular, reponer la energía y optimizar los resultados del esfuerzo físico.

En esta etapa, las proteínas juegan un papel esencial, ya que ayudan a reparar los tejidos musculares. Algunas fuentes recomendadas son:

Pollo

Carne de res magra

Pescado

Huevos

Yogur

Para quienes siguen una alimentación vegetariana o vegana, existen alternativas como proteínas vegetales, garbanzos, lentejas o tofu.

Por último, es importante recordar que la nutrición deportiva debe ser personalizada, ya que las necesidades varían según el tipo de ejercicio, la intensidad del entrenamiento y los objetivos individuales. Consultar con un profesional en nutrición puede marcar la diferencia en tu desempeño y bienestar general.