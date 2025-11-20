CANAL RCN
Salud y Bienestar

¿Qué hacer para calmar la ansiedad durante un vuelo? Expertos revelan algunos consejos

Existen diversas herramientas para reducir la ansiedad al viajar en avión. A continuación, le presentamos algunas recomendaciones útiles

Consejos para dejar el miedo en el avión
Noticias RCN

noviembre 20 de 2025
12:27 p. m.
Para algunas personas, a la hora de montarse en un avión puede ser una tragedia, ya que empiezan a experimentar una serie de emociones que alteran su estado de ánimo.

¿Por qué existe el miedo a volar?

Según expertos, aseguran que tener miedo a volar es muy normal y común de los que se imagina. De hecho, es conocido como aerofobia o aviofobia que afecta un gran porcentaje de la población.

Aunque no hay una herramienta exacta para superar el miedo, si hay ciertas prácticas o elementos esenciales que harán que el viaje sea mucho más ameno y adaptable para las personas que tienen esos temores.

¿Cuáles son algunos consejos para evitar el "miedo" a la hora de viajar?

Según Bayram Annakov, fundador y CEO de App in the Air reveló ciertos consejos para las personas que empiezan a experimentar esa sensación.

  1. Reconocer la raíz del miedo: El experto destaca que conocer la causa del miedo también ayudará a superarlo, una vez se reconozca, se considera qué pasos se puede tomar para superarlo.
  2. Superar poco a poco el miedo a volar: "Solía evitar volar a toda costa hasta que me ofrecieron un trabajo en Los Ángeles, a 3.000 millas de distancia de mi familia, pronto me encontré confrontando mis miedos para poder ver a mi familia", aseguró Jenn Lloyd, fundadora de Stick Girl Travels.
  3. Informarse sobre la seguridad de los vuelos: Conocer cómo funcionan los aviones y las estadísticas de seguridad puede reducir la ansiedad. Saber que volar es una de las formas más seguras de transporte brinda tranquilidad y confianza.
  4. Practicar técnicas de relajación: Respiración profunda, meditación o escuchar música relajante durante el vuelo ayudan a mantener la calma y disminuir la tensión.
  5. Buscar apoyo profesional si es necesario: En casos de miedo intenso, acudir a terapeutas especializados en fobias o a programas de terapia cognitivo-conductual puede ser clave para superarlo de manera efectiva.
