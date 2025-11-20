¿Qué hacer para calmar la ansiedad durante un vuelo? Expertos revelan algunos consejos

Para algunas personas, a la hora de montarse en un avión puede ser una tragedia, ya que empiezan a experimentar una serie de emociones que alteran su estado de ánimo.

¿Por qué existe el miedo a volar?

Según expertos, aseguran que tener miedo a volar es muy normal y común de los que se imagina. De hecho, es conocido como aerofobia o aviofobia que afecta un gran porcentaje de la población.

Aunque no hay una herramienta exacta para superar el miedo, si hay ciertas prácticas o elementos esenciales que harán que el viaje sea mucho más ameno y adaptable para las personas que tienen esos temores.

¿Cuáles son algunos consejos para evitar el "miedo" a la hora de viajar?

Según Bayram Annakov, fundador y CEO de App in the Air reveló ciertos consejos para las personas que empiezan a experimentar esa sensación.