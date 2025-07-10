¿Qué es la hemorragia puerperal y cuál es el llamado por parte de la OMS?

La hemorragia puerperal o posparto es definida como un sangrado excesivo que se presenta en las mujeres después del parto.

Según cifras de la OMS, es una de las principales causas de mortalidad materna a escala mundial, de modo que, cuando no es mortal en pacientes, puede dejar secuelas en la salud física y mental durante toda la vida.

¿Qué dice la OMS sobre la hemorragia puerperal?

Según Jeremy Farrar, subdirector general de Promoción de la Salud y Prevención y Atención de Enfermedades, este tipo de hemorragia es considerada como la complicación más peligrosa durante el parto y puede empeorar a velocidades alarmantes. Aunque no se puede prevenir, la atención adecuada puede evitar la muerte de las pacientes.

“Las directrices tienen por objeto potenciar al máximo el impacto donde mayor es la carga y más limitados los recursos, a fin de que más mujeres sobrevivan al parto y puedan regresar sanas y salvas a sus hogares y a sus familias, explicó.

Por esto, la OMS incorporó nuevas directrices y criterios de diagnóstico para detectar la hemorragia puerperal. Muchos de estos casos ocurren sin factores de riesgo identificables por lo que la pronta detección y la respuesta oportuna son fundamentales.

Sin embargo, no en todos los entornos sociales se cuentan con las óptimas condiciones y los recursos para brindar una adecuada atención en salud.

“Por lo general, se considera que hay hemorragia puerperal cuando la pérdida de sangre es igual o superior a 500 ml. Sin embargo, se aconseja al personal clínico que actúe cuando la pérdida de sangre llegue a los 300 ml y se hayan observado constantes vitales anormales”, explica la OMS.

Directrices ante la detección de hemorragia puerperal

Las nuevas directrices recomiendan poner en marcha un conjunto de medidas que incluyen:

Masaje del útero.

Fármacos oxitócicos para estimular las contracciones.

Ácido tranexámico para reducir el sangrado.

Líquidos por vía intravenosa.

Examen vaginal y genital.

Escalada de la atención si el sangrado persiste.

Algunas de las medidas de prevención son tener una buena atención prenatal y posnatal para mitigar factores de riesgo críticos como la anemia. Así mismo, se sugiere una ingesta diaria de hierro, folato por vía oral durante el embarazo y transfusiones de hierro intravenosa cuando sea necesario.