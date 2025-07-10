Crisis en el sistema de salud: Pacientes diabéticos luchan por acceso a medicamentos e insumos vitales

Continúa la crisis del sistema de salud en el país, una realidad que afecta gravemente a miles de pacientes diabéticos que luchan diariamente por acceder a medicamentos e insumos vitales para su supervivencia.

La situación, que se ha agravado en los últimos meses, pone en riesgo la vida de personas de todas las edades en diferentes regiones del país.

Noticias RCN conoció el caso de Carlos Muñoz, de 85 años en Anserma, quien no recibe la insulina ni los tratamientos que le ordenaron.

En Villavicencio, Dora Perdomo espera ansiosamente la entrega de sus medicamentos. En Bogotá, la madre de Miley Garzón, de 2 años, aguarda cada día por una bomba de insulina y en Cúcuta, Lorena Herrera, de 34 años, sufre múltiples complicaciones debido a la falta de autorización oportuna para un traslado médico.

La situación es crítica para los pacientes de la Nueva EPS, entidad intervenida por el Gobierno Nacional. Muchos de ellos enfrentan barreras de acceso no solo a medicamentos e insumos, sino también a citas con especialistas cruciales para su tratamiento.

En diálogo con este medio, Alexandra Gómez, la presidenta de la Fundación Asubim, expresó su preocupación frente a la crítica situación.

“Esta crisis, en vez de mejorar, ha ido empeorando de una manera significativa. Tenemos muchos pacientes sin medicamentos vitales o esenciales como son las insulinas en el caso de las personas trasplantadas, que son personas que vienen diagnosticadas desde que son niños, adultos, jóvenes, adolescentes, personas de la tercera edad”, aseguró Gómez.

La directora aclaró que la insulina es una hormona esencial para la vida de los pacientes con diabetes tipo 1 y que incluso está catalogada como un medicamento esencial por la Organización Mundial de la Salud.

Las cifras son alarmantes. Se estima que 3 de cada 100 colombianos padecen diabetes. Según la Federación Internacional de Diabetes, la prevalencia en adultos es del 8.4%. Sin embargo, se cree que estas cifras podrían ser mucho más elevadas debido al subdiagnóstico de la enfermedad.

Cabe mencionar que la crisis no solo afecta a los pacientes diabéticos. Personas trasplantadas también enfrentan dificultades para obtener medicamentos inmunosupresores esenciales para preservar sus órganos trasplantados.

“Los medicamentos inmunosupresores que requieren los pacientes trasplantados para preservar esos órganos tampoco los están encontrando en sus farmacias dispensadoras y por eso el llamado hoy es de alarma, de angustia, porque las insulinas y los demás insumos porque esas ayudas sirven para tomar decisiones, evitar complicaciones a corto y largo plazo”, añadió Alexandra.

Finalmente, la experta advirtió que un paciente que requiera de insulina y no la tenga, puede descompensarse en un lapso de 4 horas. “Si un paciente no recibe su dosis diaria de insulina se va a descompensar de una manera muy rápida, va a terminar acudiendo a urgencias y en el peor de los casos tener que hospitalizarse en una Uci”.