CANAL RCN
Salud y Bienestar

¿Quién maneja las EPS intervenidas? La Supersalud aclaró que no las administra, sino que vigila los recursos

La Superintendencia Nacional de Salud dijo que no administra ni opera las EPS intervenidas y que su función se limita a la inspección, vigilancia y control.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

enero 16 de 2026
06:36 p. m.
La Superintendencia Nacional de Salud emitió un pronunciamiento para aclarar su papel dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en particular frente a las EPS que se encuentran bajo medida de intervención.

La entidad fue enfática en señalar que no actúa como operador ni administrador de estas entidades, sino como autoridad de inspección, vigilancia y control, una distinción clave en un contexto de alta sensibilidad por el manejo de los recursos públicos en salud.

Según explicó la Supersalud, su condición de inspector del sistema exige independencia frente a los actores vigilados. En ese sentido, indicaron que las funciones administrativas o de operación directa iría en contravía de su mandato legal y comprometería su capacidad de ejercer control efectivo sobre las EPS intervenidas y sus administradores.

El alcance de la intervención de una EPS

Cuando una EPS es intervenida, la Superintendencia designa interventores o administradores temporales con funciones específicas, quienes son los responsables directos de la gestión operativa, financiera y administrativa de la entidad.

La Supersalud, en cambio, supervisa que esas actuaciones se ajusten a la ley y que los recursos del sistema se utilicen de manera adecuada.

La Superintendencia Nacional de Salud, en su condición de inspector del sistema de seguridad social en salud, no actúa como operador ni administrador de las EPS intervenidas.

Supersalud hace advertencia a interventores y administradores

El pronunciamiento también incluyó un mensaje directo a los interventores y demás actores bajo su vigilancia. La Superintendencia advirtió que cualquier actuación u omisión que exceda las competencias asignadas será objeto de medidas correctivas contundentes, conforme a lo que establece la ley.

En caso de evidenciar actuaciones u omisiones que excedan el ámbito de las competencias asignadas a los interventores o a los administradores de las EPS intervenidas, se aplicarán de manera contundente las medidas correctivas que la ley le permite.

Además, aclaró que estas acciones no excluyen la posibilidad de que los hechos sean puestos en conocimiento de otros organismos de control, como la Contraloría o la Procuraduría, para que adelanten las investigaciones correspondientes según su competencia.

