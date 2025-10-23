CANAL RCN
Salud y Bienestar

¿Vacunarse a altas horas de la noche? La nueva apuesta de Bogotá para inmunizar a sus ciudadanos

La ciudad planea inmunizar a 40.000 niños y niñas para evitar que desarrollen cáncer de cuello uterino, pene, ano y garganta en caso de contraer el virus del papiloma humano.

Foto: montaje realizado con imágenes de Freepik y la Alcaldía de Bogotá
Noticias RCN

octubre 23 de 2025
09:40 p. m.
Reafirmando que Bogotá es una ciudad que nunca duerme, la Secretaría de Salud decidió realizar su IV Jornada Nacional de Vacunación del año en horario nocturno, este viernes, 24 de octubre y extenderla, en horario diurno, durante el sábado 25.

De acuerdo con el subsecretario de Salud Pública de la ciudad, Julián Fernández, “elevar las coberturas de vacunación lo más alto posible es una de las prioridades de esta administración distrital, no solo para el sector salud, sino para todos los sectores; por eso, estamos buscando cada vez más estrategias nuevas para llegar a aquellas personas que no se han vacunado”.

Nuevos puntos se sumarán a los 200 centros de inmunización en la ciudad:

Durante ambas jornadas 42 puntos de vacunación se sumarán a los 200 que, a diario, se habilitan en Bogotá para que las familias completen sus esquemas d inmunización de forma gratuita:

“Recordemos que tenemos mas de 200 puntos de vacunación todos los días, pero este viernes 24 vamos a tener una gran jornada nocturna, en la que vamos a tener distintos puntos habilitados durante la noche, no solamente en centro de salud y en IPS, también en parques y en centros comerciales para que asistan con toda su familia a vacunarse”.

Además, “este sábado 25 también vamos a tener una gran jornada de vacunación. La vacunación es la mejor manera de estar protegido, de protegernos nosotros mismos y a nuestras familias”.

Bogotá quiere vacunar 40.000 niños y niñas para evitar que desarrollen cáncer:

Con la jornada, Bogotá espera avanzar en su objetivo de inmunizar a 40.000 niños y niñas contra el VPH, para evitar que desarrollen cáncer de cuello uterino, para el caso de las niñas, o cáncer de pene, garganta y ano, en el caso de los niños, de contraer el virus del papiloma humano.

Pero no serán los únicos beneficiados: “Actualmente”, la ciudad cuenta con “vacunas que protegen contra más de 26 enfermedades infecciosas, desde los cero años y hasta los 100 o más”. Y, por tanto, Fernández reiteró su “invitación, para que se pongan al día con la vacunación y aprovechen que vamos a estar en todos los lugares, hasta altas horas de la noche, y que las vacunas son seguras, efectivas y gratuitas”.

