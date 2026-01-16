La crisis del sistema de salud volvió a ser tema de debate en la Mesa Ancha de Noticias RCN, donde se expusieron, con crudeza, las consecuencias humanas, financieras y estructurales que enfrenta el sector.

Más allá de las cifras, el análisis puso el foco en una realidad que avanza sin estruendo: pacientes que no reciben atención oportuna y trabajadores de la salud que no cuentan con ingresos para sostener a sus familias.

El punto de partida fue el testimonio del gerente del hospital de Itagüí, quien alertó sobre la falta de pagos por parte de EPS como Savia Salud y la Nueva EPS desde el mes de agosto.

Ambas entidades se encuentran intervenidas por el Gobierno nacional, lo que llevó a cuestionar directamente la responsabilidad del Ejecutivo en el agravamiento de la situación financiera de los hospitales.

¿Qué tanta responsabilidad tiene el Gobierno en el deterioro del sistema de salud?

Durante la discusión, el exministro de Salud Augusto Galán expresó que el panorama actual es profundamente doloroso y explicó que el colapso del sistema de salud no ocurre de manera abrupta ni visible, como sucede con otros servicios esenciales.

Algunos piensan que el sistema de salud puede colapsar como colapsa el sistema de energía, y eso no ocurre así, y eso es lo cruel y eso es lo doloroso.

Galán explicó que, si en Colombia se presentara un apagón del 70% de la energía, al día siguiente la ciudadanía estaría en las calles exigiendo soluciones inmediatas. En el sistema de salud, en cambio, la crisis se desarrolla lentamente.

Las personas se ven forzadas a adaptarse: hipotecan sus casas, venden el carro, piden dinero prestado, contratan seguros privados o, simplemente, esperan con la enfermedad.

Ese proceso, según el exministro, es el que hace que el deterioro pase desapercibido durante meses o años, mientras la indolencia termina cobrándose un precio muy alto para los usuarios y pacientes, quienes son los principales afectados en este momento.

¿Quiénes se están viendo afectados por el deterioro en el sistema de salud?

Pero el impacto no se limita a quienes buscan atención médica. Galán hizo énfasis en la situación del personal de salud, cuya vocación es prestar servicios, pero que hoy enfrenta una realidad económica insostenible.

RELACIONADO Procuraduría advierte grave deterioro financiero y operativo en Nueva EPS tras su intervención

“También necesitan vivir dignamente”, mencionó, al referirse a trabajadores que no cuentan con recursos para pagar el arriendo, alimentar a sus familias o cubrir gastos básicos como la educación de sus hijos y la ropa de diciembre.

En ese contexto, se retomó la denuncia sobre las EPS intervenidas. Se recalcó que Savia Salud y la Nueva EPS no han realizado los pagos correspondientes, a pesar de estar bajo control del Gobierno nacional. Este punto fue clave para el análisis de Julio Iglesias, quien cuestionó la narrativa que el Ejecutivo defendía antes de llegar al poder.

Falta de servicios y mucha demanda: la razón de todo

Iglesias recordó que, durante años, el Gobierno señaló a los gestores privados como responsables de los problemas del sistema, acusándolos de actuar por codicia y lucro. Sin embargo, sostuvo que los hechos actuales desmontan por completo esa explicación.

La nueva EPS está administrada por funcionarios del gobierno de Gustavo Petro, lo mismo Savia Salud. Y el gerente que escuchábamos dirige un hospital público estatal.

RELACIONADO Niña con epilepsia enfrenta convulsiones mientras Nueva EPS no entrega su medicamento

Según el analista, todos los actores involucrados en esta crisis carecen de los incentivos de avaricia que el Gobierno utilizaba para justificar el colapso del sistema. Por eso, aseguró que el problema no radicaba en la presencia de actores privados, sino en una falla distinta y más profunda.

Para Iglesias, la visión ideológica estatista del Gobierno no solo no resolvió los problemas históricos, sino que los agravó y generó nuevos. En ese sentido, concluyó que el remedio aplicado ha resultado peor que la enfermedad.

Augusto Galán reforzó esta idea al afirmar que el diagnóstico inicial del Gobierno fue equivocado. Explicó que el sistema ya enfrentaba dificultades en el acceso a los servicios, producto de un aumento exponencial en la demanda.

Colombia pasó de un promedio de una consulta por ciudadano al año a cinco consultas, como resultado de la ampliación de la cobertura de la Seguridad Social del 23% al 100% de la población.

No obstante, la oferta de servicios, en recursos humanos, infraestructura y centros médicos, no creció con la misma rapidez.

El problema debía ser solucionado en la oferta.

En lugar de fortalecer ese componente, el Gobierno decidió intervenir el manejo de la demanda, es decir, las EPS, bajo la idea de que así se resolvería el problema, por lo que finalmente, según el exministro, esa decisión profundizó la crisis y terminó deteriorando aún más el acceso y la atención.

“Esto es una profecía autocumplida”, afirmó Julio Iglesias, al señalar que la crisis estaba implícita en las decisiones del Gobierno y que el objetivo sería estatizar completamente el sistema de salud por razones ideológicas.