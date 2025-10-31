Realizan por primera vez en Latinoamérica una cirugía que podría prevenir enfermedades degenerativas

En Santander se registró un avance para la ciencia en toda Latinoamérica.

El Hospital Internacional de Colombia (HIC) realizó por primera vez una cirugía cerebral en la que se intervinieron los dos hemisferios del cerebro de manera simultánea, un procedimiento que busca mejorar la calidad de vida de pacientes que padecen enfermedades degenerativas como el Parkinson.

RELACIONADO La aterradora modalidad con la que intentaron raptar a un niño en un parque de Bogotá

El avance fue posible gracias al doctor William Contreras, neurocirujano del HIC, quien empleó una tecnología de alta precisión llamada plataforma StarFix.

¿En qué consiste la cirugía que podría prevenir enfermedades degenerativas?

La cirugía, descrita por los expertos como un paso histórico para la medicina, permitió operar ambos lados del cerebro al mismo tiempo, algo que hasta ahora no se había hecho en Latinoamérica.

Este nuevo método busca corregir los impulsos nerviosos que fallan y que son los responsables de síntomas como los temblores, la rigidez muscular y la pérdida de coordinación que sufren los pacientes con Parkinson.

El especialista detalló que esta técnica representa una evolución frente a las que se hacían anteriormente.

Nosotros habíamos trabajado en esto, pero con dos arcos. Es diferente la técnica y la tecnología ha evolucionado.

Paciente contó cómo la ayudó este procedimiento con su enfermedad

El caso fue especialmente significativo para Diana Castellanos, una mujer diagnosticada con Parkinson en el año 2020.

El diagnóstico comenzó con un temblor leve. Finalmente, un neurólogo me diagnosticó en plena pandemia.

Ahora, la operación, que fue posible gracias a los avances tecnológicos del Hospital Internacional de Colombia, abrió una nueva etapa para el tratamiento de enfermedades neurológicas en el país.