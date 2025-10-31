CANAL RCN
Salud y Bienestar Video

Realizan por primera vez en Latinoamérica una cirugía que podría prevenir enfermedades degenerativas

El procedimiento se realizó en el Hospital Internacional de Colombia, en Santander.

Noticias RCN

octubre 31 de 2025
10:50 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En Santander se registró un avance para la ciencia en toda Latinoamérica.

El Hospital Internacional de Colombia (HIC) realizó por primera vez una cirugía cerebral en la que se intervinieron los dos hemisferios del cerebro de manera simultánea, un procedimiento que busca mejorar la calidad de vida de pacientes que padecen enfermedades degenerativas como el Parkinson.

La aterradora modalidad con la que intentaron raptar a un niño en un parque de Bogotá
RELACIONADO

La aterradora modalidad con la que intentaron raptar a un niño en un parque de Bogotá

El avance fue posible gracias al doctor William Contreras, neurocirujano del HIC, quien empleó una tecnología de alta precisión llamada plataforma StarFix.

¿En qué consiste la cirugía que podría prevenir enfermedades degenerativas?

La cirugía, descrita por los expertos como un paso histórico para la medicina, permitió operar ambos lados del cerebro al mismo tiempo, algo que hasta ahora no se había hecho en Latinoamérica.

Este nuevo método busca corregir los impulsos nerviosos que fallan y que son los responsables de síntomas como los temblores, la rigidez muscular y la pérdida de coordinación que sufren los pacientes con Parkinson.

Hemos empleado por primera vez en Latinoamérica la técnica de la plataforma Starfix, simultánea, bilateral, para colocar electrodos profundos en el cerebro. Es decir, colocar electrodos que van entrando a través de un motor al cerebro simultáneamente.

Neurocirujano William Contreras, quien lideró el procedimiento junto a su equipo.

El especialista detalló que esta técnica representa una evolución frente a las que se hacían anteriormente.

Nosotros habíamos trabajado en esto, pero con dos arcos. Es diferente la técnica y la tecnología ha evolucionado.

Paciente contó cómo la ayudó este procedimiento con su enfermedad

El caso fue especialmente significativo para Diana Castellanos, una mujer diagnosticada con Parkinson en el año 2020.

Fatal accidente de tránsito entre moto, carro y bus del SITP dejó dos personas fallecidas en Engativá
RELACIONADO

Fatal accidente de tránsito entre moto, carro y bus del SITP dejó dos personas fallecidas en Engativá

El diagnóstico comenzó con un temblor leve. Finalmente, un neurólogo me diagnosticó en plena pandemia.

Ahora, la operación, que fue posible gracias a los avances tecnológicos del Hospital Internacional de Colombia, abrió una nueva etapa para el tratamiento de enfermedades neurológicas en el país.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Activaron alerta verde hospitalaria por Halloween en Bogotá: ¿qué significa esto?

Cuidado personal

¿El matrimonio hace subir de peso? así lo confirma un estudio

Enfermedades

Detección temprana del cáncer de mama: una decisión que lo cambia todo

Otras Noticias

Cesar

Gobierno hace llamado al diálogo ante bloqueo de la comunidad de Arhuacos en Bosconia, Cesar

El viceministro del Interior hizo un llamado urgente a la comunidad Arhuaca que mantiene bloqueada la vía que conecta la Costa Caribe con el interior del país.

Liga BetPlay

Revelan razón para mover todo el fixture del FPC: "Tenían miedo de que América llenara 'El Campín"

Desde las directivas de Boyacá Chicó dieron a conocer las razones por las que las autoridades impidieron que se jugara vs. América de Cali en Bogotá.

Desempleo

Desempleo en Colombia sigue bajando: en septiembre la tasa fue del 8,2 %

Artistas

EN FOTOS: estos son los otros 15 capturados por presuntamente tener participación en el crimen de B-King y Regio Clown

Liga BetPlay

¿Westcol como dueño de un equipo de la Liga BetPlay? Reveló importante oferta