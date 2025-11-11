Esto es lo que no debe hacer antes y después de depilarse con rayo láser

La depilación con láser es un procedimiento médico en el que, por medio del uso de un rayo, se elimina el vello no deseado. En medio de este proceso, este láser emite luz que es absorbida y que, posteriormente, se calienta y daña los folículos pilosos para que se retrase el crecimiento futuro del vello.

Aunque sus resultados no son permanentes, expertos han hecho importantes recomendaciones, antes y después del procedimiento, para garantizar óptimos resultados en los pacientes.

Preparación para depilarse con láser

Según Mayo Clinic, es trascendental consultar con un médico especialista sobre la eficacia que dicho procedimiento podrá tener sobre la salud del paciente. Una vez se tenga el aval profesional, al haber hecho una evaluación de antecedentes médicos, hablar sobre los riesgos y tomar fotografías para evidenciar los cambios, se deben seguir diferentes instrucciones.

Evitar la exposición al sol es una de las recomendaciones más importantes por lo que la sugerencia principal es usar protectores solares de amplio espectro como los SPF30. También, se recomienda no usar cremas de bronceado artificial que oscurecen la piel.

Evitar otros métodos de depilación es otra de las recomendaciones que se deben tomar en cuenta ya que se deben evitar hasta por cuatro semanas antes del procedimiento. Así mismo, se deben suspender los medicamentos anticoagulantes y evitar afeitar el área de tratamiento.

¿Qué hacer después del procedimiento?

Uno de los signos más comunes son el enrojecimiento e hinchazón, durante las primeras horas después de la depilación. Por esto, se recomienda usar hielo en la zona tratada y, en caso de que se presente una reacción alérgica, se puede hacer uso de crema con esteroides si así lo recomienda el especialista.

De igual manera, se recomienda no exponerse al sol y no usar camas solares después de seis semanas. Finalmente, es pertinente proteger la piel al hacer uso constante del protector solar de amplio espectro.