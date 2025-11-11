Expertos revelan los inéditos factores de riesgo que pueden producir gastritis

La gastritis es un término general que se asocia a un grupo de enfermedades que inflaman principalmente el revestimiento del estómago.

Esta se genera regularmente por la infección bacteriana que producen algunas úlceras estomacales por lo que puede aparecer tanto de manera repentina o con el tiempo.

Factores de riesgo de la gastritis

La gastritis es la inflamación del revestimiento del estómago, aquella pared mucosa que protege este importante órgano. Aunque distintas enfermedades pueden generar el aumento de los riesgos, también existen otros como:

Infecciones bacterianas

Una de las más conocidas en los pacientes con gastritis corresponde a la Helicobacter pylori, considerada como una de las infecciones más comunes en todo el mundo. No obstante, no todas las personas con esta bacteria desarrollan la enfermedad.

Uso de analgésicos

Los analgésicos antiinflamatorios pueden causar gastritis crónica y aguda. Algunos de estos, mencionados por Mayo Clinic, son: los antiinflamatorios no esteroides incluyen ibuprofeno (Advil, Motrin IB, entre otros) y naproxeno sódico (Aleve, Anaprox DS).

Estrés

El estrés generado por diferentes situaciones también ha estado relacionado con el desarrollo de gastritis aguda. Evitar estos eventos podría disminuir significativamente los malestares.

Consumo excesivo de alcohol

Expertos han explicado que el alcohol posee la capacidad de irritar y lesionar el revestimiento del estómago por lo que este queda más expuesto a los diferentes líquidos gástricos que aumentan las probabilidades de que se genere gastritis aguda.

Daños en las células del estómago

La gastritis autoinmunitaria se genera cuando el cuerpo ataca las células que se encargan de crear el revestimiento del estómago. Este tipo de gastritis es más común en personas con la enfermedad de Hashimoto y la diabetes tipo 1.

Otras afecciones

Según Mayo Clinic, la gastritis puede estar asociada con enfermedades como el VIH, la enfermedad de Crohn, la sarcoidosis y las infecciones parasitarias.