¿Va al baño con su celular?: estos serían los principales riesgos, según expertos

Los teléfonos móviles se han convertido en una extensión del cuerpo humano por lo que hoy en día es usual que las personas lleven este tipo de dispositivos hasta lo más profundo de su intimidad, como ir al baño.

Durar varios minutos en el inodoro, a causa de la distracción generada por el celular, no solo puede estar asociado con dolores musculares, sino con serias afecciones sobre los tejidos rectales.

Riesgos de usar el teléfono en el retrete

Según una investigación, publicada en el portal Plos One, 125 pacientes de colonoscopia fueron requeridos para conocer más sobre sus conductas y hábitos a la hora de defecar en el baño. La mayoría de los encuestados manifestaron que, al menos una vez por semana, utilizaban el teléfono móvil mientras se encontraban en el retrete.

Dentro de los resultados se dio a conocer que estos pacientes tenían un riesgo de un 46% mayor de desarrollar inflamación e hinchazón en los tejidos y vasos sanguíneos de la parte inferior del recto y el ano, más conocido como hemorroides.

Según explicó Trisha Pasricha, gastroenteróloga del Centro Médico Beth Israel Deaconess y coautora del estudio, para el diario The New York Times, durar más de cinco minutos en el retrete no solo genera riesgos de hemorroides ya que también puede dañar las venas y los músculos pélvicos.

“El tejido conjuntivo que sostiene los vasos sanguíneos rectales puede debilitarse con el tiempo y ocasionar que se abulten y se congestionen”, explicó Pasricha para The New York Times.

Largo tiempo en el baño y estreñimiento

Aunque dentro de la investigación no se comprobó que el estreñimiento está relacionado con durar más de cinco minutos en el retrete, Eamonn Quigley, presidente de gastroenterología del Houston Methodist, explicó que la posición para observar el teléfono puede hacer más probable que una persona desarrolle estreñimiento.

“Cuando estás encorvado, cambias lo que los expertos denominan ángulo anorrectal, o ángulo en el que el recto se une al ano. Esto hace que el conducto sea más estrecho y se dificulte el paso de las heces”, recalcó Quigley.