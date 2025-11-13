CANAL RCN
Disfarma confirma que suspenderá contrato de dispensación de medicamentos con la Nueva EPS

La medida, compartida este 13 de noviembre fue informada previamente a la Superintendencia Nacional de Salud.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

noviembre 13 de 2025
04:45 p. m.
A través de un comunicado, Disfarma G.C. S.A.S. notificó la terminación unilateral del contrato que mantenía con la Nueva EPS para la dispensación de medicamentos a sus afiliados en todo el país.

Disfarma anuncia que ya no continuará su contrato con Nueva EPS

Esta decisión se tomó después de que, según Disfarma, no se lograra una respuesta o solución efectiva ante la insuficiencia de recursos y el incumplimiento en los pagos por parte de la EPS.

La medida, compartida este 13 de noviembre, fue informada previamente a la Superintendencia Nacional de Salud. Disfarma utilizó el término de preaviso de 60 días hábiles previsto contractualmente para esta terminación.

La compañía explicó que la razón principal de esta acción es la insostenibilidad operativa y financiera generada por el flujo insuficiente de recursos y el incumplimiento en los pagos por parte de Nueva EPS.

Disfarma había agotado diversos espacios de diálogo y enviado comunicaciones formales en octubre de 2025.

Sin embargo, a pesar de los acercamientos, la falta de respuesta y de una solución efectiva hicieron inviable la continuidad del servicio bajo las condiciones actuales.

Cabe mencionar que esta decisión afecta a 232 puntos de atención distribuidos en 19 departamentos y a cerca de 2.4 millones de usuarios.

En el documento, Disfarma destacó su compromiso y reveló que los meses previos, la empresa sostuvo el servicio con recursos propios, manteniendo un cumplimiento superior al 98%.

Disfarma suspende contrato con Nueva EPS, ¿Por qué?

Incluso asumieron responsabilidades operativas adicionales en planes contingentes definidos por Nueva EPS en regiones como Santander y Valle del Cauca.

Sin embargo, la persistente falta de pago y la ausencia de medidas concretas para normalizar la cartera han provocado un deterioro financiero significativo que pone en riesgo tanto la estabilidad operativa de Disfarma como la continuidad de la atención.

