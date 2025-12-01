CANAL RCN
¿Por qué se recomienda recibir luz solar? estos son algunos beneficios

Mejora la calidad del sueño, el estado de ánimo y previene enfermedades son algunos aportes de la luz solar.

Beneficios de recibir luz solar
Foto Freepik

noviembre 12 de 2025
06:52 p. m.
Aunque tomar el sol pueda parecer una actividad poco común en la rutina diaria, exponerse moderadamente a la luz solar aporta múltiples beneficios para la salud física y mental.

Beneficios de recibir luz solar

1. Estimula la producción de vitamina D
La luz solar favorece la síntesis de vitamina D, esencial para mantener un buen estado de ánimo y fortalecer los huesos al mejorar la absorción de calcio. Bastan entre cinco y diez minutos diarios de exposición para mantener los niveles adecuados.

2. Mejora la apariencia de la piel
Tomar el sol en las primeras horas de la mañana o al final de la tarde ayuda a mejorar la oxigenación y limpieza natural de la piel, aportando un aspecto más saludable.

3. Refuerza el sistema inmunológico
La exposición solar puede aumentar la producción de glóbulos blancos o linfocitos, las células responsables de la primera línea de defensa frente a infecciones.

4. Ayuda a equilibrar el colesterol
Estudios indican que las personas que viven en zonas soleadas presentan menor incidencia de enfermedades cardiovasculares. La luz ultravioleta contribuye al metabolismo del colesterol, por lo que sus niveles suelen ser más bajos durante el verano.

5. Podría reducir el riesgo de algunos tipos de cáncer
En regiones con mayor exposición solar, como los países mediterráneos, se ha observado una menor incidencia de cáncer de mama y de colon en comparación con los países del norte de Europa.

6. Favorece el estado de ánimo
Los rayos UV aumentan la producción de un neurotransmisor relacionado con la sensación de bienestar. La serotonina también interviene en la regulación del sueño y la temperatura del cuerpo.

