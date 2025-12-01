La varicocele, la enfermedad de Yeferson Cossio que también padecen millones de hombres en el mundo
Yeferson Cossio reveló que padece varicocele: así es la enfermedad que afecta la fertilidad masculina.
El influencer Yeferson Cossio anunció recientemente que padece varicocele, una condición que consiste en la dilatación anormal de las venas del cordón espermático y que puede afectar la función testicular y la calidad del semen.
¿Qué causa el varicocele y qué tan frecuente es?
El varicocele se forma cuando las válvulas dentro de las venas del escroto no permiten el flujo sanguíneo adecuado, provocando acumulación y agrandamiento venoso similar a las venas varicosas en las piernas.
Suele aparecer del lado izquierdo con mayor frecuencia y suele diagnosticarse en hombres jóvenes y adultos. En la población general la prevalencia ronda el 15 %, pero es mucho más frecuente entre hombres evaluados por infertilidad, donde las tasas pueden subir al 35 % o más según estudios recientes.
¿El varicocele afecta la fertilidad y cuándo tratarlo?
El vínculo entre varicocele y problemas de fertilidad está bien documentado: el flujo retrógrado y el aumento de la temperatura escrotal pueden alterar la producción y la movilidad de los espermatozoides.
Sin embargo, la evidencia clínica sobre si la reparación del varicocele siempre mejora las posibilidades de embarazo es mixta; revisiones sistemáticas indican que, aunque algunos pacientes se benefician, los resultados en tasa de embarazos y nacimientos no son uniformes y dependen del perfil de la pareja y de la técnica empleada.
¿Qué opciones de tratamiento existen para el varicocele?
El manejo va desde vigilancia (si es asintomático) hasta procedimientos como la varicocelectomía microscopica o la embolización percutánea cuando hay dolor, atrofia testicular o impacto en parámetros seminales.
Las guías urológicas recomiendan ofrecer tratamiento tras una evaluación completa (historia clínica, examen físico y espermograma) y discusión sobre expectativas y alternativas reproductivas.
Por tales motivos, si alguien como Yeferson Cossio según sus declaraciones sospecha o confirma un varicocele, lo indicado es consultar a un urólogo para pruebas diagnósticas (ecografía doppler y espermograma) y recibir orientación basada en su situación reproductiva y síntomas.