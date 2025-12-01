CANAL RCN
Salud y Bienestar

La varicocele, la enfermedad de Yeferson Cossio que también padecen millones de hombres en el mundo

Yeferson Cossio reveló que padece varicocele: así es la enfermedad que afecta la fertilidad masculina.

Yeferson Cossio
FOTO: Canal RCN

Noticias RCN

noviembre 12 de 2025
08:02 p. m.
El influencer Yeferson Cossio anunció recientemente que padece varicocele, una condición que consiste en la dilatación anormal de las venas del cordón espermático y que puede afectar la función testicular y la calidad del semen.

¿Qué causa el varicocele y qué tan frecuente es?

El varicocele se forma cuando las válvulas dentro de las venas del escroto no permiten el flujo sanguíneo adecuado, provocando acumulación y agrandamiento venoso similar a las venas varicosas en las piernas.

Suele aparecer del lado izquierdo con mayor frecuencia y suele diagnosticarse en hombres jóvenes y adultos. En la población general la prevalencia ronda el 15 %, pero es mucho más frecuente entre hombres evaluados por infertilidad, donde las tasas pueden subir al 35 % o más según estudios recientes.

¿El varicocele afecta la fertilidad y cuándo tratarlo?

El vínculo entre varicocele y problemas de fertilidad está bien documentado: el flujo retrógrado y el aumento de la temperatura escrotal pueden alterar la producción y la movilidad de los espermatozoides.

Sin embargo, la evidencia clínica sobre si la reparación del varicocele siempre mejora las posibilidades de embarazo es mixta; revisiones sistemáticas indican que, aunque algunos pacientes se benefician, los resultados en tasa de embarazos y nacimientos no son uniformes y dependen del perfil de la pareja y de la técnica empleada.

¿Qué opciones de tratamiento existen para el varicocele?

El manejo va desde vigilancia (si es asintomático) hasta procedimientos como la varicocelectomía microscopica o la embolización percutánea cuando hay dolor, atrofia testicular o impacto en parámetros seminales.

Las guías urológicas recomiendan ofrecer tratamiento tras una evaluación completa (historia clínica, examen físico y espermograma) y discusión sobre expectativas y alternativas reproductivas.

Por tales motivos, si alguien como Yeferson Cossio según sus declaraciones sospecha o confirma un varicocele, lo indicado es consultar a un urólogo para pruebas diagnósticas (ecografía doppler y espermograma) y recibir orientación basada en su situación reproductiva y síntomas.

