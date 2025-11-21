CANAL RCN
Salud y Bienestar Video

Deudas de la Nueva EPS afectan a más de 11 millones de pacientes en el país

Desde Asocapitales pidieron la creación de una mesa técnica para solucionar la crisis que aqueja a los usuarios.

Noticias RCN

noviembre 21 de 2025
01:42 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Nueva EPS, intervenida por el gobierno desde hace un poco más de un año, refleja la crisis que se vive en el sistema de salud y cuyas consecuencias recaen principalmente sobre los pacientes.

La falta de medicamentos es uno de los temas más críticos, debido a las elevadas deudas de las entidades con las farmacéuticas, sin contar la plata por pagar a clínicas y hospitales.

Alarmante número de quejas en la Nueva EPS: Gerson Bermont detalló la delicada situación
RELACIONADO

Alarmante número de quejas en la Nueva EPS: Gerson Bermont detalló la delicada situación

Actualmente, la Nueva EPS debe un monto que asciende a los 20 billones de pesos, por lo que varios centros médicos del país han anunciado el cierre unidades y hasta la suspensión de sus servicios para usuarios afiliados a la entidad.

Asocapoitales advierte afectaciones a 11 millones de pacientes

En Bogotá, cientos de usuarios de la Nueva EPS hacen fila desde las 6 de la mañana en los puntos de entrega de medicamentos, para ver si cuentan con la suerte de recibir sus fórmulas.

Sin embargo, a pesar de la insistencia, las respuestas siempre son las mismas: no hay medicamentos.

Esta situación demuestra la crisis alertada por 32 secretarios de Salud pertenecientes a Asocapitales, quienes en un documento señalaron cifras reveladoras sobre las deudas del sistema y el colapso en varios servicios que se prestan a usuarios con tratamientos de enfermedades crónicas.

Jornada de protestas de médicos y pacientes de la Nueva EPS en Colombia: la falta de pago tiene en jaque al sistema
RELACIONADO

Jornada de protestas de médicos y pacientes de la Nueva EPS en Colombia: la falta de pago tiene en jaque al sistema

Según Andrés Santamaría, director de Asocapitales, un poco más de 11 millones de pacientes se han visto afectados por la mala prestación de servicios o la negación de estos por parte de la Nueva EPS.

Nueva EPS dice que ya pagó $70.000 millones

Debido a esto, han pedido que se cree una mesa técnica nacional de salud, con presencia del gobierno, la Supersalud, la Adres y gremios de hospitales, para buscar soluciones a esta problemática que pone en riesgo la vida de los usuarios.

Sobre sus estados financieros en Bogotá, la Nueva EPS afirmó que el pago más reciente hecho al Distrito se realizó por un valor de 70.000 millones de pesos.

No obstante, las fallas de la EPS han generado inconvenientes reales en tratamientos de cáncer, diálisis, enfermedades crónicas y salud mental.

Usuarios de la Nueva EPS denuncian que tienen que esperar hasta cinco meses por sus medicamentos
RELACIONADO

Usuarios de la Nueva EPS denuncian que tienen que esperar hasta cinco meses por sus medicamentos

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cuidado personal

¿Cuántos litros de agua se debería tomar al día?

EPS

Alarmante número de quejas en la Nueva EPS: Gerson Bermont detalló la delicada situación

Cannabis

Esto es lo que debe saber de la nueva regulación del cannabis medicinal en Colombia

Otras Noticias

Automovilismo

La nueva marca de carros eléctricos que llegó a Colombia con tres modelos innovadores

Una nueva marca de carros eléctricos debutó en Colombia con tres modelos que prometen transformar la movilidad.

Selección Colombia

Pronóstico de cómo le iría a la Selección Colombia en el Mundial: las selecciones que enfrentaría

Pronóstico mundialista: así le iría a la Selección Colombia en la Copa del Mundo. ¿Contra quién jugaría?

Nueva York

Frida Kahlo rompe récord: ‘El sueño (la cama)’ se vende por 54,6 millones en Nueva York

Artistas

Bad Bunny inicia su gira mundial: fechas y horarios de su paso por Colombia

Fiscalía General de la Nación

Aplican medida de extinción de dominio para inmuebles usados para el narcomenudeo por el Clan del Golfo