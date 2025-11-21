Deudas de la Nueva EPS afectan a más de 11 millones de pacientes en el país

La Nueva EPS, intervenida por el gobierno desde hace un poco más de un año, refleja la crisis que se vive en el sistema de salud y cuyas consecuencias recaen principalmente sobre los pacientes.

La falta de medicamentos es uno de los temas más críticos, debido a las elevadas deudas de las entidades con las farmacéuticas, sin contar la plata por pagar a clínicas y hospitales.

Actualmente, la Nueva EPS debe un monto que asciende a los 20 billones de pesos, por lo que varios centros médicos del país han anunciado el cierre unidades y hasta la suspensión de sus servicios para usuarios afiliados a la entidad.

Asocapoitales advierte afectaciones a 11 millones de pacientes

En Bogotá, cientos de usuarios de la Nueva EPS hacen fila desde las 6 de la mañana en los puntos de entrega de medicamentos, para ver si cuentan con la suerte de recibir sus fórmulas.

Sin embargo, a pesar de la insistencia, las respuestas siempre son las mismas: no hay medicamentos.

Esta situación demuestra la crisis alertada por 32 secretarios de Salud pertenecientes a Asocapitales, quienes en un documento señalaron cifras reveladoras sobre las deudas del sistema y el colapso en varios servicios que se prestan a usuarios con tratamientos de enfermedades crónicas.

Según Andrés Santamaría, director de Asocapitales, un poco más de 11 millones de pacientes se han visto afectados por la mala prestación de servicios o la negación de estos por parte de la Nueva EPS.

Nueva EPS dice que ya pagó $70.000 millones

Debido a esto, han pedido que se cree una mesa técnica nacional de salud, con presencia del gobierno, la Supersalud, la Adres y gremios de hospitales, para buscar soluciones a esta problemática que pone en riesgo la vida de los usuarios.

Sobre sus estados financieros en Bogotá, la Nueva EPS afirmó que el pago más reciente hecho al Distrito se realizó por un valor de 70.000 millones de pesos.

No obstante, las fallas de la EPS han generado inconvenientes reales en tratamientos de cáncer, diálisis, enfermedades crónicas y salud mental.