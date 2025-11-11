CANAL RCN
Salud y Bienestar

Riesgos de la luz azul en los ojos: así podría proteger su vista del daño

La exposición a la luz azul no solo se relaciona con el resecamiento de los ojos, sino también con la dificultad de conciliar el sueño.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 11 de 2025
09:53 p. m.
La exposición a la luz azul es casi inminente de evitar gracias a que hoy en día las personas se rodean de una gran cantidad de dispositivos móviles como teléfonos, computadoras, televisores, entre otros.

Aunque no hay evidencia científica que indique el daño contundente de la vista por este tipo de luz, los expertos han revelado algunas de las posibles consecuencias negativas que esto puede generar sobre la salud de las personas.

Riesgos de la luz azul en la vista

Según una investigación, publicada en la revista American Academy of Ophthalmology, el cansancio ocular digital es uno de los síntomas más comunes que se generan después de estar horas ante la exposición de estas pantallas.

Mayo Clinic explica que los efectos a largo plazo de la exposición a la luz pueden dañar las células de la retina en las profundidades del ojo y se considera como un factor de riesgo para la aparición de la degeneración macular que, tiempo después, genera la pérdida de la visión.

Según el Dr. Khurana, vocero de la Academia Americana de Oftalmología, las personas parpadean menos veces mientras se encuentran en la computadora o teléfonos móviles por lo que también se puede generar resequedad ocular.

Así mismo, la luz azul se relaciona con su afectación directa al ritmo circadiano del organismo, que regula el ciclo natural de vigilia y sueño. Por esto, la exposición a este tipo de dispositivos puede generar que resulte más complejo conciliar el sueño.

Limitar el uso de estos dispositivos entre dos a tres horas antes de acostarse es una de las opciones más recomendadas por los especialistas para minimizar los efectos de esta luz sobre el cuerpo.

¿Cómo cuidar los ojos de la luz azul?

Mayo Clinic recomienda el uso de lentes especializados que filtren selectivamente este tipo de luz y se reduzca su exposición dañina. De igual manera, los lentes antirreflejos son fundamentales, pues una visión nítida es fundamental para el desarrollo y el crecimiento infantil.

