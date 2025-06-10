Riesgos del esmalte en gel durante el embarazo: lo que recomiendan los expertos

La razón principal es proteger a las personas que utilizan este químico, ya que puede ser perjudicial para salud.

¿Qué dijo la Unión Europa sobre los esmaltes semipermanentes?

La Comisión Europea anunció que quedará prohibido el uso de ciertos ingredientes presentes en los esmaltes semipermanentes, específicamente el Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) y Dimethyltolylamine (DMTA), compuestos que se encuentran en la mayoría de los esmaltes y tratamientos para uñas.

Con esta medida, ningún producto que contenga estas sustancias podrá fabricarse, importarse ni venderse dentro de los Estados miembros. Además, la restricción también aplicará para su comercialización en plataformas digitales.

¿Cuál es el motivo de la prohibición de los esmaltes?

Investigaciones recientes han determinado que estos ingredientes están catalogados como sustancias CMR de categoría 1B, es decir, cancerígenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción. Su exposición podría provocar irritaciones en la piel y los ojos, reacciones alérgicas, molestias respiratorias, alteraciones reproductivas e incluso aumentar el riesgo de desarrollar cáncer.

Por su parte, Nicolás Olea, profesor de Medicina en la Universidad de Granada, advirtió que este tipo de compuestos puede estar relacionado con diversas enfermedades, entre ellas el cáncer, la diabetes, la obesidad y el trastorno por déficit de atención, entre otras.

“Cuando te hacen este tipo de uñas artificiales, las profesionales aplican los productos y ponen una luz ultravioleta, que se mantiene unos minutos para producir una polimerización, con la que se solidifica. Es lo mismo que ocurre en los empastes dentales. Cuando alguien se muerde las uñas semipermanentes no sabe lo que se está metiendo en la boca, destacó el docente.

Advertencia para las mujeres embarazadas

Ante esta situación, la Unión Europea reiteró que, desde el 1 de septiembre de 2025, queda prohibido el uso de estos ingredientes.

Además, hizo un llamado a la precaución, advirtiendo que muchos cosméticos y perfumes aún contienen este tipo de disruptores endocrinos, por lo que recomienda especialmente a las mujeres embarazadas evitar su uso completamente, ya que podría ser perjudicial para su salud.

Estos son algunos riesgos para las mujeres embarazadas que utilizan esmaltes en gel.