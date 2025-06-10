CANAL RCN
Salud y Bienestar

Riesgos del esmalte en gel durante el embarazo: lo que recomiendan los expertos

El constante uso de los esmaltes semipermanentes podría afectar la salud de las mujeres en estado de embarazo.

Esmaltes semipermanentes
Foto Freepik

Noticias RCN

octubre 06 de 2025
11:25 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La razón principal es proteger a las personas que utilizan este químico, ya que puede ser perjudicial para salud.

Trucos caseros para recuperar uñas dañadas por el semipermanente sin gastar de más
RELACIONADO

Trucos caseros para recuperar uñas dañadas por el semipermanente sin gastar de más

¿Qué dijo la Unión Europa sobre los esmaltes semipermanentes?

La Comisión Europea anunció que quedará prohibido el uso de ciertos ingredientes presentes en los esmaltes semipermanentes, específicamente el Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) y Dimethyltolylamine (DMTA), compuestos que se encuentran en la mayoría de los esmaltes y tratamientos para uñas.

Con esta medida, ningún producto que contenga estas sustancias podrá fabricarse, importarse ni venderse dentro de los Estados miembros. Además, la restricción también aplicará para su comercialización en plataformas digitales.

Europa prohíbe el uso de esmaltes para uñas en gel y los clasifica como tóxicos
RELACIONADO

Europa prohíbe el uso de esmaltes para uñas en gel y los clasifica como tóxicos

¿Cuál es el motivo de la prohibición de los esmaltes?

Investigaciones recientes han determinado que estos ingredientes están catalogados como sustancias CMR de categoría 1B, es decir, cancerígenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción. Su exposición podría provocar irritaciones en la piel y los ojos, reacciones alérgicas, molestias respiratorias, alteraciones reproductivas e incluso aumentar el riesgo de desarrollar cáncer.

Por su parte, Nicolás Olea, profesor de Medicina en la Universidad de Granada, advirtió que este tipo de compuestos puede estar relacionado con diversas enfermedades, entre ellas el cáncer, la diabetes, la obesidad y el trastorno por déficit de atención, entre otras.

“Cuando te hacen este tipo de uñas artificiales, las profesionales aplican los productos y ponen una luz ultravioleta, que se mantiene unos minutos para producir una polimerización, con la que se solidifica. Es lo mismo que ocurre en los empastes dentales. Cuando alguien se muerde las uñas semipermanentes no sabe lo que se está metiendo en la boca, destacó el docente.

Mitos y verdades sobre el esmalte semipermanente: ¿Qué tanto afecta a la uña?
RELACIONADO

Mitos y verdades sobre el esmalte semipermanente: ¿Qué tanto afecta a la uña?

Advertencia para las mujeres embarazadas

Ante esta situación, la Unión Europea reiteró que, desde el 1 de septiembre de 2025, queda prohibido el uso de estos ingredientes.

Además, hizo un llamado a la precaución, advirtiendo que muchos cosméticos y perfumes aún contienen este tipo de disruptores endocrinos, por lo que recomienda especialmente a las mujeres embarazadas evitar su uso completamente, ya que podría ser perjudicial para su salud.

Estos son algunos riesgos para las mujeres embarazadas que utilizan esmaltes en gel.

  1. Exposición a sustancias tóxicas
  2. Irritación y reacciones alérgicas
  3. Alteraciones hormonales
  4. Riesgo para el desarrollo fetal
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cuidado personal

¿Qué es la propiocepción y cuál es su importancia para sobrevivir día a día?

Cuidado personal

¿Estar soltero o casado afecta el bienestar? Esto dice la psicología

Enfermedades

¿Qué es la malrotación de los intestinos y cuáles son sus principales causas?

Otras Noticias

Artistas

VIDEO: hermana de B-King registró conmovedor momento en el que 'sintió la presencia' del cantante tras su muerte

Stefanía Agudelo compartió la grabación en su cuenta de Instagram y, además, emitió un sentido mensaje. ¿Cuál fue?

Bogotá

Tragedia en Bogotá: niña de tres años cayó de un décimo piso en conjunto de Engativá

Las versiones preliminares señalan que la niña había quedado durmiendo en el apartamento, mientras la madre salió por un momento.

Venezuela

Venezuela alertó a EE. UU. de la supuesta activación de una bomba en su embajada en Caracas

Mundial Sub 20

¡Prográmese! Estos son los partidazos, con fechas y horarios, en los octavos de final del Mundial Sub-20

Ministerio de Transporte

Las multas de tránsito más frecuentes en la semana de receso escolar en Colombia