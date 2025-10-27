¿De cuánto es la multa que le pueden poner por disfrazar su carro o moto en Halloween 2025?

Cada octubre, Bogotá se llena de luces, disfraces y decoraciones que anuncian la llegada de Halloween.

Algunos ciudadanos llevan su entusiasmo más allá y adornan sus carros o motos con calaveras, telarañas o luces de colores. Sin embargo, muchos se preguntan si esta práctica puede generar multas o sanciones de tránsito.

La Secretaría Distrital de Movilidad aclaró que no existe una infracción específica por decorar un vehículo en esta temporada. Es decir, no lo pueden multar solo por disfrazar su carro o moto, siempre y cuando se cumplan las normas básicas de seguridad vial.

¿Qué dice la ley al respecto?

El Código Nacional de Tránsito Terrestre (CNTT) no prohíbe de forma explícita disfrazar un vehículo, pero su artículo 130 establece que ningún adorno o elemento debe obstaculizar la visibilidad del conductor.

Por su parte, el artículo 131B señala que conducir con vidrios oscurecidos o con adhesivos que impidan la visibilidad puede acarrear una sanción de ocho (8) salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).

Según cálculos para 2025, esta multa equivale aproximadamente a $379.600 COP.

Disfrazar sí, pero con precaución

Así las cosas, los conductores pueden decorar sus vehículos, siempre que:

Las placas, luces y espejos estén totalmente visibles.

Los vidrios no se tapen ni se polaricen con elementos decorativos.

No se altere el color original del vehículo.

La Movilidad de Bogotá insiste en que lo importante es mantener la seguridad y la visibilidad, pues de lo contrario, la creatividad podría terminar costando casi $380.000 pesos.

'Gonobikerreas' cancelan caravana del 'Día del Payaso'

Uno de los grupos más grandes del país como lo son los Gonobikerreas, anunció a través de un comunicado que no saldrán a la popular 'Caravana del Payaso', que hacen todos los 31 de octubre.

Esto, tras una charla con la Policía y Alcaldía de Bogotá, que generó preocupación por la multitud de motociclistas disfrazados que podrían salir a rodar ese día.