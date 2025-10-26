Disfraces de Halloween que marcaron generaciones: los más populares de cada década
Estos son los disfraces de Halloween que marcaron cada década: un recorrido por la cultura.
Noticias RCN
04:23 p. m.
La historia de los disfraces de Halloween refleja más que moda: muestra cómo el cine, la televisión y los fenómenos sociales moldean lo que queremos ser por una noche.
Desde trajes caseros y espeluznantes a principios del siglo XX hasta las imitaciones de estrellas y series virales de hoy, la evolución está bien documentada por archivos históricos y estudios sobre la festividad.
En las décadas de 1950 y 1960 predominaban los disfraces inspirados por la TV y el cine familiar: superhéroes como Batman, figuras del rock’n’roll y looks al estilo Hollywood; muchos eran confeccionados en casa o con piezas sencillas.
En los 70 predominó la influencia de la cultura pop, Star Wars y personajes televisivos, mientras que los 80 trajeron disfraces icónicos de películas de terror y estrellas del pop, con accesorios más elaborados gracias a la llegada de tiendas especializadas.
Los 90 y 2000 consolidaron la tendencia a vestir como celebridades y personajes mediáticos, en Clueless o Britney Spears y la última década vio la explosión de personajes de series, superhéroes y tendencias virales. Estos cambios se observan en recopilaciones históricas y listados contemporáneos que analizan tendencias por año.
¿Qué disfraces de Halloween dominaron los años dorados del cine y la televisión?
Los 50–80: monstruos clásicos, estrellas de cine y héroes de la TV; los 90–2000: íconos pop y schoolgirl/chic de la cultura juvenil; 2010s–2020s: superhéroes, personajes de streaming y memes que se traducen en atuendos rápidamente replicables.
La documentación de museos y archivos confirma el paso de lo casero a lo comercial a lo largo del siglo XX.
¿Qué dicen los datos sobre los disfraces de Halloween del 2025?
Las encuestas de gasto y los reportes anuales muestran que los disfraces siguen siendo una categoría estable y rentable: el gasto total en Halloween continúa en récords recientes, y las listas de ventas repiten favoritos (princesas, superhéroes, brujas) año tras año, con picos cuando una película o serie domina la cultura popular.
Entre los más destacados están los trajes de bruja gótica, vampiros modernos, inteligencias artificiales humanas, personajes de videojuegos como Fortnite y Cyberpunk 2077, y las clásicas parejas temáticas (por ejemplo, Ken y Barbie, Harley Quinn y Joker).
Además, los comercios especializados y minoristas publican cada año los hits que permiten ver cómo lo viral rompe el molde tradicional.