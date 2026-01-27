Riesgos del exceso de peso en las maletas de los niños: recomendaciones para el regreso a clases

El regreso a clases cada vez más se aproxima y los padres de familia ya se encuentran preparándose para adquirir la totalidad de los implementos necesarios para que sus hijos vuelvan al colegio.

Por esto, el peso de la maleta de los niños vuelve a ser un tema de conversación ya que, de acuerdo con un análisis de la Universidad Manuela Beltrán, la carga adecuada no debería superar el 15 % del peso corporal.

Expertos en fisioterapia advierten que exceder este límite los expone a riesgos en una etapa clave de su desarrollo físico.

Peso recomendado para la maleta de los estudiantes

Por medio del análisis, en el que se revisaron listas de útiles, horarios escolares y el contenido real de las maletas, evidenció que muchos niños y adolescentes cargan entre el doble y el triple del peso recomendado para su edad y contextura física.

De acuerdo con el estudio, un niño de alrededor de 7 años, con un peso promedio de 25 kilos, no debería cargar más de 2 kilos en su espalda. Sin embargo, al revisar maletas escolares se encontró que algunos estudiantes llegan a llevar hasta 7,5 kilos, incluyendo libros, cuadernos, cartucheras, loncheras y, en muchos casos, juguetes, balones u objetos que no hacen parte de la jornada académica.

“La maleta escolar no debe pesar más del 10 al 15 % del peso corporal del estudiante. Superar ese límite obliga al cuerpo a inclinarse hacia adelante y afecta hombros y espalda”, explica Odeth Torres, fisioterapeuta de la Universidad Manuela Beltrán.

Según la experta, durante la infancia y la adolescencia músculos, articulaciones y tendones están en pleno desarrollo, lo que los hace más vulnerables a sobrecargas repetitivas.

Con el tiempo, esto puede derivar en dolor cervical, dorsal y lumbar, fatiga y alteraciones en la marcha, incluso si los síntomas no aparecen de inmediato.

Pesos aproximados durante un día

En un día típico de clases, un estudiante de primaria puede tener lenguaje, matemáticas, ciencias, inglés y sociales, lo que implica cuatro o cinco cuadernos diarios, además de cartuchera, agenda y libros de apoyo.

Según cálculos aproximados, basado en pesos reales de útiles escolares, estos son los pesos reales de distintos útiles escolares:

Maleta vacía: 900 g - 1,3 kg.

5 cuadernos de 100 y 50 hojas: 1,6 - 2kg.

1 libro o diccionario: 600 - 900g.

Cartuchera equipada: 400 - 600 g.

Termo con agua: 600 - 800 g.

Lonchera con alimentos: 700g - 1kg.

Chaqueta u objeto adicional: 300 - 500 g

Peso total estimado: 5,5 - 7,5 kg

Así mismo, la especialista alertó sobre los riesgos de las maletas de ruedas ya que, si bien disminuyen la carga directa sobre la columna, puede derivar en otras consecuencias.

“Generan tracciones repetitivas sobre un mismo brazo y una inclinación lateral del tronco, lo que puede incrementar el dolor en cuello, hombros, espalda, caderas y rodillas, especialmente cuando se usan a diario en terrenos irregulares o al subir y bajar escaleras”, puntualizó la especialista.

Recomendaciones para equipar correctamente la maleta escolar