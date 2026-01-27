Precio del dólar hoy en Colombia: así cerró este martes 27 de enero tras cambio en la TRM

El dólar en Colombia cerró al alza por segundo día consecutivo este martes 27 de enero, en una jornada marcada por la expectativa de los mercados internacionales.

Aunque el movimiento diario fue moderado, la divisa mostró una alta volatilidad intradía y mantuvo la atención de inversionistas locales, en un contexto donde el peso colombiano venía mostrando fortaleza frente al dólar en las últimas semanas.

Así fue el cierre del dólar este martes 27 de enero

Al cierre de la jornada, el dólar se ubicó en $3.678,77, lo que representó un ascenso de $2,75 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para este martes fue de $3.676,02.

Durante el día, la divisa alcanzó un mínimo de $3.623 y un máximo de $3.712, reflejando un mercado activo y con movimientos bruscos.

En total, se realizaron 1.904 transacciones por US$1.914 millones, una cifra que confirma el interés de los participantes ante los eventos macroeconómicos que se esperan en los próximos días, especialmente en Estados Unidos.

Comportamiento de la TRM y balance frente a otros periodos

La TRM del martes 27 de enero de 2026 subió $38,14, lo que equivale a un aumento del 1,05 % frente al día anterior. No obstante, al comparar con otros periodos, el balance sigue siendo favorable para el peso colombiano.

Frente al mismo día de la semana pasada, el dólar disminuyó un 0,65 % ($24,03), mientras que en la comparación mensual registró una reducción del 1,08 % ($40,03).

Desde el inicio del año, la divisa bajó un 2,16 % ($81,06) y frente al mismo día de 2025 la caída es aún más marcada, con un descenso del 12,23 % ($512,44).