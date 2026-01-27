CANAL RCN
Economía

Precio del dólar hoy en Colombia: así cerró este martes 27 de enero tras cambio en la TRM

El dólar cerró al alza en Colombia este 27 de enero por segundo día consecutivo. Conozca el precio final, la TRM y las claves que movieron el mercado.

Precio del dólar hoy en Colombia: así cerró este martes 27 de enero tras cambio en la TRM
Foto: AFP

Noticias RCN

enero 27 de 2026
03:14 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El dólar en Colombia cerró al alza por segundo día consecutivo este martes 27 de enero, en una jornada marcada por la expectativa de los mercados internacionales.

¡Otro imprevisto cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 27 de enero de 2026! Así se cotizó
RELACIONADO

¡Otro imprevisto cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 27 de enero de 2026! Así se cotizó

Aunque el movimiento diario fue moderado, la divisa mostró una alta volatilidad intradía y mantuvo la atención de inversionistas locales, en un contexto donde el peso colombiano venía mostrando fortaleza frente al dólar en las últimas semanas.

Así fue el cierre del dólar este martes 27 de enero

Al cierre de la jornada, el dólar se ubicó en $3.678,77, lo que representó un ascenso de $2,75 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para este martes fue de $3.676,02.

Dólar sorprendió al mercado y cambió de tendencia en Colombia: así cerró este 26 de enero
RELACIONADO

Dólar sorprendió al mercado y cambió de tendencia en Colombia: así cerró este 26 de enero

Durante el día, la divisa alcanzó un mínimo de $3.623 y un máximo de $3.712, reflejando un mercado activo y con movimientos bruscos.

En total, se realizaron 1.904 transacciones por US$1.914 millones, una cifra que confirma el interés de los participantes ante los eventos macroeconómicos que se esperan en los próximos días, especialmente en Estados Unidos.

Comportamiento de la TRM y balance frente a otros periodos

La TRM del martes 27 de enero de 2026 subió $38,14, lo que equivale a un aumento del 1,05 % frente al día anterior. No obstante, al comparar con otros periodos, el balance sigue siendo favorable para el peso colombiano.

Dólar tocó su nivel más bajo en más de cuatro años: así cerró hoy, 23 de enero
RELACIONADO

Dólar tocó su nivel más bajo en más de cuatro años: así cerró hoy, 23 de enero

Frente al mismo día de la semana pasada, el dólar disminuyó un 0,65 % ($24,03), mientras que en la comparación mensual registró una reducción del 1,08 % ($40,03).

Desde el inicio del año, la divisa bajó un 2,16 % ($81,06) y frente al mismo día de 2025 la caída es aún más marcada, con un descenso del 12,23 % ($512,44).

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Superintendencia de Notariado y Registro

Consulta de propiedades, vehículos y empresas en Colombia: así puede averiguarlo

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador HOY 27 de enero de 2026

Inteligencia Artificial

Buscan a dos mil colombianos para enseñarles gratis a automatizar tareas con IA en el trabajo

Otras Noticias

Redes sociales

“Me tomé el tiempo suficiente”: Karina García habló sobre su nuevo romance con Kris R

La modelo antioqueña rompió el silencio sobre su situación sentimental y habló sobre la millonaria cuenta que pagó el cantante en una fiesta.

Elecciones presidenciales 2026

Registraduría traslada coalición al CNE y rechaza inscripción de Daniel Quintero en consulta del Frente por la Vida

El organismo electoral rechazó la postulación de Quintero y solicitó al CNE que se pronuncie sobre los candidatos inscritos para la consulta de la izquierda.

Atlético Nacional

El Canal RCN tendrá el juego entre Atlético Nacional e Inter Miami, con Messi, en vivo

Enfermedades

Encienden las alarmas por la fiebre amarilla: van 10 muertos en 2026 y ordenan reforzar vacunas

Cuba

Ante presiones de los Estados Unidos, China advierte que respaldará a Cuba