Ni yogur ni kimchi: cuatro formas inéditas para mejorar la salud intestinal del cuerpo

Por años la salud intestinal ha estado asociada a las mejoras sustanciales que se deben realizar en las dietas que las personas consumen. Algunos alimentos que han tomado fama como probióticos y suplementos han sido incorporados para nutrir el microbioma del intestino y que, de manera científica, han estado asociados con beneficios para las bacterias intestinales.

No obstante, algunos científicos han revelado que estas mejoras intestinales no solo están sujetas a los cambios de alimentación, pues algunos hábitos también podrían incidir, de manera positiva, en el sistema digestivo.

Hábitos para mejorar la salud intestinal

Según la doctora Dra. Emily Leeming, científica, dietista e investigadora del King's College de Londres, el estilo de vida también es sustancial a la hora de hablar de salud intestinal, pues desde los niveles de estrés hasta la calidad del sueño inciden en estos procesos naturales. Por esto, la especialista hizo un listado de hábitos que podrían ayudar el trabajo del intestino.

Importancia de los besos

Según la especialista, en un beso francés solo bastan 10 segundos para que 80 millones de microbios sean compartidos por lo que esto podría ser beneficioso para el intestino. No obstante, la experta es clara al mencionar que sí importa a quien se besa, pues si alguien posee faringitis o un microbioma oral, manifestados en el mal aliento o sangrado de encías, podría ser perjudicial.

Entrar al jardín

El suelo es un hábitat rico en microbios beneficiosos que pueden entrar al cuerpo por medio de los pies o las manos. Por esto, investigaciones han revelado que las personas que cultivan sus propios huertos tienen microbiomas intestinales más diversos que quienes no lo hacen.

Evitar situaciones de estrés

Investigaciones han revelado que el microbioma intestinal se encuentra ligado con el bienestar emocional por lo que el estrés o trastornos en el estado de ánimo pueden afectar la composición de las bacterias intestinales. Aunque algunas de estas situaciones no se pueden evitar, especialistas explican que la respiración consciente activa el sistema nervioso parasimpático que incide en la salud gastrointestinal.

Mascotas

Estudios han demostrado que la exposición temprana a mascotas como perros y gatos otorgan una mayor variedad en el microbioma intestinal con bacterias beneficiosas. El contacto con estos animales permite el intercambio de bacterias y microbios de forma natural.