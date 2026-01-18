Endometriosis: síntomas, complicaciones y principales factores de riesgo

La endometriosis ha logrado tener una mayor visibilidad durante los años más recientes, pues era poca la información que se conocía con respecto a esta afección que afecta a un importante número de mujeres en todo el mundo. Esta, a menudo dolorosa, se genera cuando el tejido que recubre el interior del útero crece fuera de este.

Con frecuencia los ovarios, las trompas de Falopio y el tejido que recubre la pelvis son los principales afectados. Esta afección puede causar dolor durante los períodos menstruales por lo que especialistas alertaron sobre algunas de sus principales complicaciones.

Síntomas de la endometriosis

Según expertos de Mayo Clinic, el principal síntoma es un dolor en la pelvis que se relaciona con los periodos menstruales ya que las mujeres que lo experimentan presentan fuertes cólicos que empeoran más de lo habitual.

Otros de los principales síntomas son los períodos menstruales con mucho dolor, molestias y dolor durante las relaciones íntimas, dolor al defecar y orinar, sangrado excesivo durante las menstruaciones, infertilidad, otras molestias como fatiga, diarrea y estreñimiento.

Especialistas hacen énfasis en que el dolor no necesariamente es un indicador de la cantidad o extensión de la endometriosis que hay presente. Incluso, hay algunos pacientes que poseen la afección sin presentar ningún síntoma.

Factores de riesgo de la endometriosis

Expertos dieron a conocer algunos de los principales factores de riesgo que pueden aumentar el riesgo de padecer endometriosis, tales como: no haber dado a luz, menstruar a temprana edad, menopausia a una edad avanzada, ciclos menstruales cortos, tener periodos menstruales abundantes, índice bajo de masa corporal y antecedentes familiares.

Así mismo, algunas de las principales complicaciones de la endometriosis consisten en la dificultad para quedar embarazada y aumentan las probabilidades de tener cáncer de ovario.

Pese a que distintas pacientes pueden llevar una vida moderada con la afección, los profesionales recomiendan no posponer los planes de tener hijos, pues esta afección puede empeorar con el tiempo.