CANAL RCN
Salud y Bienestar

Endometriosis: síntomas, complicaciones y principales factores de riesgo

Los expertos han revelado algunas de las principales complicaciones de esta afección.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

enero 18 de 2026
06:20 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La endometriosis ha logrado tener una mayor visibilidad durante los años más recientes, pues era poca la información que se conocía con respecto a esta afección que afecta a un importante número de mujeres en todo el mundo. Esta, a menudo dolorosa, se genera cuando el tejido que recubre el interior del útero crece fuera de este.

Con frecuencia los ovarios, las trompas de Falopio y el tejido que recubre la pelvis son los principales afectados. Esta afección puede causar dolor durante los períodos menstruales por lo que especialistas alertaron sobre algunas de sus principales complicaciones.

¿Quién maneja las EPS intervenidas? La Supersalud aclaró que no las administra, sino que vigila los recursos
RELACIONADO

¿Quién maneja las EPS intervenidas? La Supersalud aclaró que no las administra, sino que vigila los recursos

Síntomas de la endometriosis

Según expertos de Mayo Clinic, el principal síntoma es un dolor en la pelvis que se relaciona con los periodos menstruales ya que las mujeres que lo experimentan presentan fuertes cólicos que empeoran más de lo habitual.

Otros de los principales síntomas son los períodos menstruales con mucho dolor, molestias y dolor durante las relaciones íntimas, dolor al defecar y orinar, sangrado excesivo durante las menstruaciones, infertilidad, otras molestias como fatiga, diarrea y estreñimiento.

Especialistas hacen énfasis en que el dolor no necesariamente es un indicador de la cantidad o extensión de la endometriosis que hay presente. Incluso, hay algunos pacientes que poseen la afección sin presentar ningún síntoma.

“Ellos seguían trabajando y no tenían para el arriendo”: gerente de Hospital de Itagüí sobre funcionarios
RELACIONADO

“Ellos seguían trabajando y no tenían para el arriendo”: gerente de Hospital de Itagüí sobre funcionarios

Factores de riesgo de la endometriosis

Expertos dieron a conocer algunos de los principales factores de riesgo que pueden aumentar el riesgo de padecer endometriosis, tales como: no haber dado a luz, menstruar a temprana edad, menopausia a una edad avanzada, ciclos menstruales cortos, tener periodos menstruales abundantes, índice bajo de masa corporal y antecedentes familiares.

Así mismo, algunas de las principales complicaciones de la endometriosis consisten en la dificultad para quedar embarazada y aumentan las probabilidades de tener cáncer de ovario.

Pese a que distintas pacientes pueden llevar una vida moderada con la afección, los profesionales recomiendan no posponer los planes de tener hijos, pues esta afección puede empeorar con el tiempo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antioquia

Servicios de urgencias en Antioquia registran sobreocupación del 120%: los pacientes esperan hasta 24 horas

Alimentos

Por qué el batido de frutos rojos se asocia con una vida más larga y saludable

EPS

¿Quién maneja las EPS intervenidas? La Supersalud aclaró que no las administra, sino que vigila los recursos

Otras Noticias

Pensiones

Pensionado se hizo millonario con insólita e ilegal forma: la historia le da la vuelta al país

Una magistrada habría estado detrás de un entramado que le generó millonarios ingresos a un pensionado.

Finanzas personales

Pago adicional que deben hacer los arrendatarios más allá del canon de arriendo

Uno de los temas que más debate causa es la responsabilidad sobre la pintura de casas y apartamentos al finalizar o durante la vigencia del contrato..

Yeison Jiménez

Famosa vidente aseguró haberse comunicado espiritualmente con Yeison Jiménez

España

Aparatoso accidente de dos trenes en España deja 21 muertos: imágenes son estemecedoras

Lionel Messi

La Copa Libertadores podría recibir a Lionel Messi: revelaron acercamientos