CANAL RCN
Salud y Bienestar

¿Se debe cepillar los dientes antes o después de desayunar?: expertos lo explican

Aunque cepillarse los dientes es uno de los hábitos más comunes, algunas personas no tienen claros los tiempos para realizar esto.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 09 de 2025
07:12 a. m.
Según la Asociación Dental Americana, se recomienda lavarse los dientes dos veces al día con pasta dental durante dos minutos a la vez. Durante este cepillado los alimentos son removidos y la placa blanca pegajosa que se forma.

Con el paso del tiempo, el ácido descompone el esmalte dental por lo que esto puede derivar en el aumento de las bacterias. Pese a las recomendaciones conocidas, los expertos explicaron los horarios indicados para realizar, de manera adecuada, esta limpieza.

¿Cuál es el mejor horario para limpiar los dientes?

Según Mayo Clinic, no es recomendable cepillarse los dientes justo después de ingerir alimentos o bebidas que contengan exceso de ácidos ya que estos pueden debilitar y quitar el esmalte de los dientes, de modo que, se sugiere esperar una hora para lavarlos ya que la saliva puede limpiar y endurecer nuevamente el esmalte.

Pese a la recomendación de lavar los dientes dos veces al día, también se sugiere usar hilo dental una vez al día, beber agua, seguir una dieta saludable que limite alimentos con exceso de azúcar, usar enjuague bucal después de cepillarse, comprar un cepillo de dientes cada 3 o 4 meses, no fumar ni consumir productos con tabaco y visitar al dentista periódicamente.

Según el doctor Praveen Sharma, de la Escuela de Odontología de la Universidad de Birmingham, es más recomendable lavarse los dientes bien una vez al día que hacerlo dos veces de manera rápida y poco eficiente.

Así mismo, explicó que es mejor lavarse los dientes antes de desayunar ya que hacerlo inmediatamente se termina de comer puede dañar el esmalte.Sugirió enjuagarse la boca con agua para deshacerse del ácido y esperar 30 minutos para cepillarse nuevamente.

¿Cuáles son las mejores pastas dentales?

El especialista explicó, para un podcast de la BBC, que las pastas dentales más costosas no son necesariamente las mejores, pues con tal de que el producto contenga flúor no hay necesidad de adquirir la más cara del mercado.

