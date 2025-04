Video filtrado en el que dispensadora le dice a paciente con fibrosis que no hay medicamentos

Noticias RCN sigue levantando la voz por los pacientes que sufren un calvario por conseguir medicamentos de alto costo para el tratamiento de enfermedades muy dolorosas.

Este es el caso de José Alejandro Camacho López, un joven que padece de fibrosis quística y desde hace semana lucha para que le entreguen un medicamento. Lo acompañamos al dispensario y la respuesta quedó registrada en video. Reveló a qué le teme si continúa sin su tratamiento:

En diciembre que no tuve trikafta y permanecí un mes y medio en el hospital San José.

El delicado caso de paciente con fibrosis sin medicamento

Desde los cuatro años, José Alejandro fue diagnosticado con fibrosis quística, una enfermedad genética que afecta los pulmones, el tubo digestivo y otros órganos.

Para tratarla, debe tomar todos los días dos medicamentos de alto costo. Son vitales para mantener su calidad de vida y evitar recaídas y hospitalizaciones.

Aunque tiene un fallo de tutela a su favor, desde hace un mes no los recibe.

“Todos tenemos derecho a la vida. Y si ellos no nos entregan esos medicamentos fácilmente nos podemos perder”, dijo su madre, Mariluz López Guerreo.

Video filtrado revela la respuesta de dispensadora de medicamentos

Noticias RCN fue con José Alejandro hasta el dispensario, y esta fue la respuesta que recibió:

-- Dispensadora: “No ha llegado todavía. Lo que pasa es que la chica de importaciones la mandó a traer desde Duitama, pero no ha llegado.

-- Paciente: “Pero me llamaron, por qué me dicen que ya llegaron, hace un mes me hicieron perder el viaje.

Por su parte, sentenció Luis Lara, representante de la Fundación Liga Colombiana de Fibrosis, indicó: “No estamos pidiendo una casa, un avión, son los derechos que nos corresponde a cada paciente”.

La Nueva EPS verifica el caso del joven de 26 años, pero depende del gestor farmacéutico para la entrega oportuna de los medicamentos.