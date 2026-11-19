«Come con moderación», «evita los procesados», «no abuses de los dulces». Llevamos años escuchando consejos así, pero casi nunca nos explican por qué funcionan ni cómo aplicarlos en la cocina de casa. En Suba, un centro de enseñanza propone empezar por ahí: aprender a comer, cocinando.

Un lugar para aprender a comer, no solo para comer

Zona Longeva es una propuesta gastronómica y educativa de Bien Plantado, ubicada en la localidad de Suba. Funciona como un Centro de Enseñanza de Medicina del Estilo de Vida, es decir, un espacio donde la alimentación se estudia y se practica al mismo tiempo. Allí se combinan comida 100 % saludable, talleres de cocina, programas de inmersión y conferencias.

La idea es sencilla: trabajar con ingredientes naturales y sin procesar, y unir la evidencia científica con los saberes tradicionales. El nombre se inspira en las Zonas Azules, regiones del mundo conocidas por la longevidad de parte de sus habitantes, y busca mostrar cómo las decisiones diarias sobre alimentación y autocuidado influyen en la calidad de vida.

Para la doctora Adriana Cortés, una de las impulsoras del proyecto y con más de 18 años de trayectoria en alimentación saludable y salud pública, el problema de fondo es la confusión. «Aclaramos todos estos conceptos tan confusos y transformamos el entendimiento sobre nutrición de las personas para que los cambios se realicen de por vida», explica. Cortés también hace parte de la Junta Médica Asesora del Centro de Estudios en Nutrición del Dr. T. Colin Campbell, en Estados Unidos.

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Los programas buscan dar herramientas para prevenir y manejar enfermedades crónicas no transmisibles, cuidar la salud cardiovascular y apoyar la recuperación y el desempeño de los deportistas. También quieren desmontar una idea muy extendida. «Los diagnósticos no son una sentencia de por vida», insiste Cortés.

Cuando la cocina cambia hábitos

Quienes han pasado por los cursos cuentan resultados concretos. Álvaro Gutiérrez, de 83 años, llegó solo para las clases de cocina. Llevaba una década con hipertensión y, según relata, su tensión arterial empezó a bajar hasta que dejó de tomar la pastilla que usaba. Dice además que, durante el programa, redujo su colesterol en 42 mg/dl en ocho días. «Es un estilo de vida muy saludable que me hace sentir muy bien con mi salud», afirma.

No hace falta llevar una alimentación saludable para visitar el lugar. La invitación está abierta a quien quiera probar sabores nuevos y descubrir cómo sumar más alimentos agroecológicos y nutritivos a su mesa. Una buena excusa para comprobar que comer rico y cuidarse no están peleados.