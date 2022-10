Acupuntura para reducir migrañas: ¿qué tan efectiva puede ser?

En la actualidad, las personas que sufren de migraña persistente pueden acudir a un alivio por medio de la antigua practica china de la acupuntura. La acupuntura puede reducir los malestares de las personas que tienen dolores de cabeza crónicos, según un estudio publicado en la revista de la Academia Estadounidense de Neurología.

Acupuntura para reducir migrañas

Los dolores de cabeza por tensión implican una sensación de presión en ambos lados de la cabeza, estos se clasifican como crónicos cuando ocurren al menos 15 días al mes. Después de dos meses de tratamiento, la acupuntura puede aliviar los dolores de cabeza por alrededor de ocho meses.

Los tratamientos de acupuntura implican lograr una sensación “deqi”, provocada al colocar y mover una aguja de 12,5 a 20 milímetros de profundidad en el cuerpo para crear una sensación de hormigueo. Los tratamientos superficiales usan los mismos puntos en el cuerpo, pero solo insertan las agujas a 2 milímetros de profundidad y no logran esta sensación.

Limitaciones en este método

Para los pacientes que sufren de enfermedades crónicas y se encuentran en tratamiento fármaco, no siempre la acupuntura es como logran sanar. Este antiguo método no es practicado de manera popular, lo que lleva a que no sea rentable.

Este método puede ser costoso, y no existe suficiente investigación en los países para adoptar esta alternativa. La acupuntura como la fisioterapia obtiene resultados si el paciente es tratado varias veces. Pacientes han tenido resultados positivos como también han resultado en lesiones de órganos, infecciones o reacciones a las agujas, pues este método es muy delicado y debe ser practicado solo por expertos acreditados en esta técnica.

