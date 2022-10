Ojo: las EPS en Colombia que están en proceso de liquidación y podrían desaparecer

La salud en Colombia sigue teniendo una alta atención por parte de las entidades pertinentes luego de que se conociera la intención de la nueva ministra de Salud, Carolina Corcho, de eliminar las EPS en su reforma del sector.

En lo corrido de este año ya existen dos casos de Empresas Promotoras de Salud que han sido liquidadas: Comfamiliar Huila y Convida. Además, en once casos, las entidades están pendiendo de un hilo para desaparecer.

Le puede interesar: Borrador de reforma a la salud propone acabar con las EPS y planes complementarios

De acuerdo con datos entregados por La República, a septiembre de este año existen 11 EPS en Intervención Forzosa Administrativa para Liquidar (Ifal) en el país, es decir, que tienen la lupa puesta de las autoridades y las cuales están proceso de liquidación, más allá de no haber sido liquidadas en su totalidad.

SaludCoop

Saludvida

EMDI Salud

Comfacundi

Comfamiliar

AMBUQ EPS

Comparta

Coomeva

Medimás

Comfamiliar

Convida

“Yo no vine a acabar con las EPS, ni a liquidarlas. Antes de mi llegada ya estaban en procesos liquidatorios; ellas se vienen liquidando solas”, indicó el nuevo superintendente de Salud, Ulahi Beltrán López.

¿Por qué son liquidadas las EPS?

De acuerdo con las declaraciones del nuevo superintendente de salud, para La República, estas entidades reciben montos de dinero bastante grandes para mantener la salud de las personas, pero no se refleja en inversiones la intención de cuidar a los ciudadanos.

Otras de las razones son el incumplimiento de márgenes de solvencia financiera para su funcionamiento y deudas con las entidades prestadoras de servicios de salud.

Entre las EPS que ya han ido desapareciendo están: Manexca, Cafesalud, Comfacor y Cruz Blanca, las cuales fueron liquidadas por su actuar. Además, Comfamiliar tuvo un retiro voluntario.

Más información: Esto es lo que propone la ministra Carolina Corcho para la reforma a la salud

Respecto a estas entidades, la nueva ministra de Salud ya se ha referido en varias ocasiones y sus declaraciones han levantado bastante polémica.

"En muchos países esta figura no existe. No obstante, reconocemos que algunas EPS tienen muchas capacidades que se deberán incluir en los modelos de atención que se propondrán. La decisión de sí el sistema debe continuar con EPS o no es una decisión que corresponde al Congreso de la República mediante el trámite de una ley", dijo la funcionaria, previo a ser designada para este cargo.