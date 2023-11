Escasez de medicamentos está afectado tratamientos de crecimiento de niños y jóvenes

En Colombia persiste la preocupación por la escasez de algunos medicamentos, de los cuales algunos dependen de un solo trámite que ha venido postergándose durante meses, situación que afectado a pacientes con diferentes enfermedades y condiciones.

El Consejo de Estado le ordenó al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y al Ministerio de Salud resolver las más de 27.000 solicitudes de registro de medicinas.

Invima advierte problemas de abastecimiento

Sobre la situación, el Invima informó que se han venido registrando problemas con el abastecimiento, en particular, del dispositivo multidosis Genotropin, farmacéutico necesario para aplicar un medicamento de la hormona de crecimiento.

Las autoridades médicas les han solicitado a sus pacientes pedir a su médico otra alternativa de medicamento para no suspender los tratamientos.

En entrevista con Noticias RCN, el endocrinólogo pediatra Shokery Awadalla, hizo un llamado para que el Gobierno le dé pronta solución a esa problemática que está afectando especialmente a los menores.

¿Cuál es la situación actual de medicamentos en el país?

Yo no sé por qué el Invima está demorando en estos procesos. Hace tres meses estamos diciendo que los dispositivos de aplicación también están desabastecidos, lo mismo pasó con la hormona de crecimiento, hablamos de que no hay hormona de crecimiento, no reconocieron eso sino dos o tres meses después cuando no había medicamentos.

Mi recomendación, pilas con la salud de los niños colombianos, atentos a lo que pasa en el mercado de medicamentos, estamos quedando sin medicamentos, sin dispositivos y reconocen eso muy tarde cuando hay poco que hacer.

Ante ese nuevo desabastecimiento ¿Hay niños que tienen suspendido el tratamiento?

Absolutamente cierto, hay niños que les ha tocado suspender el medicamento y otros que están con el diagnóstico, que no han podido iniciar su terapia porque no está la hormona, o no está el dispositivo. Se necesitan los dos porque la hormona sin el dispositivo tampoco funcionaría, tampoco se puede usar.

¿Cuál puede ser la alternativa?

Nosotros no podemos ayudar, está en la mano de las autoridades competentes que deben poner de su trabajo, deben ponerse las pilas a autorizar los registros que están pendientes para que llegue la hormona y los dispositivos y poder garantizar la salud de nuestros niños a tiempo.