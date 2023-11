MinSalud implementará un ‘Plan de choque’ para enfrentar la crisis por escasez de medicamentos

En medio de la complicada situación que atraviesa el país en materia de desabastecimiento y escasez de medicamentos, el Ministerio de Salud anunció un "plan de choque" para enfrentar esta problemática que aqueja a los colombianos.

El viceministro de Salud, Jaime Urrego, afirmó que el Gobierno Nacional recibió al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Medicamentos (Invima) con serios problemas en los sistemas de información, por lo que actualmente tiene al menos 27.000 trámites represados que podrían dinamizar el mercado nacional en este sector.

Elevar la confianza en los medicamentos genéricos

Este "plan de choque" estará liderado por el Ministerio de Salud se basa en varios puntos estratégicos para solucionar el problema del desabastecimiento de medicamentos en Colombia. Entre ellos, se destaca la promoción de los medicamentos genéricos, con el objetivo de que los colombianos confíen y consuman no solo los medicamentos reconocidos, sino también los genéricos.

"Es una campaña que ha emprendido el Ministerio porque en muchos de los casos sí hay el medicamento, solamente que no está con la marca que se ha posicionado. Tenemos que transformar esa cultura de uso de los medicamentos a un uso racional y verificar verdaderamente la calidad, que no necesariamente esté asociada a una marca en particular. Además, incluye unos precios excesivos".

Eliminación de la renovación de registros sanitarios

El Ministerio de Salud también tiene previsto emitir una circular en enero de 2024, la cual fijará el precio de los medicamentos exclusivamente al valor real, evitando así trámites adicionales y pagos innecesarios para continuar circulando el mismo producto.

Adicionalmente, se confirmó que se eliminará la renovación de los registros sanitarios que hasta el momento era un requisito que debían hacer los productores cada 5 o 10 años, ahora serán procesos ompletamente eliminados a menos de que se realice una modificación en la molécula del producto.

Con esta iniciativa, se espera mejorar la disponibilidad y acceso a los medicamentos en todo el país, garantizando su calidad y disminuyendo los precios excesivos que afectan a los colombianos. Con acciones concretas y una visión orientada hacia el bienestar de la población, el Ministerio de Salud busca solucionar una problemática latente en el sistema de salud del país.