¿Realmente funciona? Experto habla del batido de Natalia París para “adelgazar en una semana”

Recientemente se hizo viral en la red social Tik Tok un batido para "bajar de peso en una semana". Natalia París, modelo y empresaria colombiana, recomendó a sus seguidores una receta para adelgazar utilizando únicamente dos alimentos: rábano y tomate de árbol. Noticias RCN consultó a dos especialistas en Nutrición para comprobar qué tan efectivo es el método, y si puede o no afectar su salud.

Isabella Ortega Maya, es nutricionista, dietista, experta en coaching nutricional y educadora en diabetes. Es egresada de la Universidad de Antioquia y se dedica a crear contenido educativo a través de redes sociales, en el que desmiente ciertas tendencias en torno a la alimentación.

Kevin Alexander Herrera también nutricionista-dietista, con énfasis en Nutrición Deportiva y egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Ambos expertos expresaron su opinión sobre el batido que miles de usuarios están probando.

Propiedades del rábano

El rábano es considerado una verdura por su alto contenido de minerales, fibra y agua. Este alimento tiene un olor y sabor particular debido a la cantidad de azufre que contiene, además aporta vitamina A, C, K, ácido fólico, fosforo, magnesio, sodio y potasio. El rábano, “con una pauta dietética guiada por un profesional puede conllevar a la pérdida de peso si es el objetivo, pero solo no tiene semejante capacidad”, asegura la nutricionista Isabella Ortega.

Propiedades del tomate de árbol

Es una fruta fuente de vitamina C, un componente importante para fortalecer el sistema inmune. Es también alto en fósforo y su consumo aporta fibra y agua. De acuerdo con el nutricionista Kevin Alexander Herrera, este alimento ayuda a mejorar “los procesos de absorción, asimilación y digestión de los diferentes nutrientes procedentes de lo que se consume”. Ambos alimentos (tomate de árbol y rábano) son bajos en kilocalorías por pertenecer al grupo de verduras y frutas, indican los dos especialistas.

¿Funciona el batido de tomate de árbol y rábano?

Isabella Ortega afirma que “este batido, y ningún otro, van a conducir a perder peso rápidamente”. De acuerdo con la experta, el jugo, al igual que otros que son tendencia en las redes sociales, son un batido con gran cantidad de antioxidantes, pero al someter el rábano y tomate de árbol al proceso de licuado se aumenta la biodisponibilidad de fructosa, es decir, la azúcar proveniente de las frutas, que en combinación con otros azucares de productos industrializados que se consumen a diario, puede conducirnos al desarrollo de enfermedades como la diabetes.

Adicionalmente, la experta afirma que el rábano contiene azufre y que su consumo en grandes cantidades puede llevar a las personas a un exceso de diuresis, es decir, la eliminación de líquidos a través de la orina, esto puede afectar los riñones y generar deshidratación. “Se pierde peso, pero a expensas de perder líquido”. La nutricionista hace un llamado a las personas para que cambien sus hábitos y entiendan que "estar gordito (tener sobrepeso) no es un tema de modas, es considerado una enfermedad que puede tener complicaciones metabólicas irreversibles".

El cuerpo es tan especial, que un simple batido no va a lograr resolver el cuidado que se ha tenido por años con él, expresa la experta en nutrición

Herrera, el otro profesional consultado, concuerda con que no hay recetas milagrosas que hagan perder peso, por ello invita a las personas a que se asesoren por profesionales y no se tomen la nutrición como un tema de moda. “No se debe dejar la salud en manos de cualquier persona, simplemente porque es famosa y tiene 'X' cantidad de seguidores. Es importante que las personas se asesoren por profesionales que tienen años de formación y experiencia en el campo”, señaló.

Efectos del batido sobre la tiroides

Los especialistas afirman que el cuerpo es incapaz de producir yodo por sí solo, por lo que es necesario buscarlo en los alimentos para que la glándula tiroides pueda funcionar correctamente.

La glándula tiroides es de suprema importancia en el metabolismo, que implica todos los procesos que convierten los alimentos en energía. La tiroides trabaja en conjunto con el hipotálamo, en ella se producen varias hormonas, entre ellas la T4 y T3. La hormona T3 está directamente relacionada con el metabolismo de las grasas y carbohidratos, “pero esto no puede llevarnos a pensar en que si comemos más alimentos con yodo se va a acelerar el metabolismo de las grasas o de los carbohidratos, ni mucho menos como ella dijo: va 'secar la grasa'. El cuerpo es una maquina perfecta y, además, compleja”, señaló Ortega.

¿Cómo perder peso?

El nutricionista Kevin Herrera recomienda otros hábitos efectivos para adelgazar. “Es muy frecuente que, en mi consulta, mis afiliados pregunten si existe algún suplemento, pastilla, batido, dieta milagrosa, fajas, cremas reductoras, etc., que ayuden a perder peso o disminuir la grasa corporal rápidamente. Siempre les enfatizo que para lograr este objetivo existe una triada que ayuda a conseguirlo”: