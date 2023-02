Mauricio Lizcano, director del Dapre: "Las EPS que no cumplan serán liquidadas"

Luego de radicarse el proyecto para la reforma a la salud por parte del Gobierno del presidente de Gustavo Petro, el director del Dapre, Mauricio Lizcano, quien acompañó esas mesas técnicas que elaboraron el documento, habló con Noticias RCN.

Noticias RCN: existe preocupación por la posibilidad de que las EPS se vayan a acabar, ¿qué decir al respecto?

Mauricio Lizcano: Lo primero es que no es cierto que estemos destruyendo el sistema de salud… no es cierto. Sólo es construir, por el contrario. Estábamos resolviendo los problemas que el actual sistema creó, que es una gran inequidad regional donde las EPS y el buen servicio, están concentrado entre comillas en las grandes ciudades y las poblaciones alejadas no tienen este servicio, y hay muchas barreras de accesos demora en los especialistas.

No acabamos las EPS, pero si las vamos a tener que totalizar para que se concentren en los territorios y así puedan prestar un mejor servicio. Sin embargo, este no es el final de la reforma y esto no es una monarquía. Esto es una democracia que apenas comienza. El debate está en el Congreso, no hay mensajes de urgencia y tanto el gobierno como el Congreso están abiertos a mejorar los textos y que haya un gran acuerdo nacional sobre la salud.

Noticias RCN: hay un tema que preocupa a los colombianos y es la financiación de los sistemas este proyecto, ¿con qué recursos se cuenta, en caso de ser aprobada?

M. L.: Pues con los mismos recursos que se financiaba el sistema de salud. Es que el sistema de salud es totalmente público, o sea los recursos del sistema de salud no son de las empresas. Los recursos del sistema de salud son del estado, de los impuestos de los colombianos que se le entregan a las EPS para que ellos las administren y ellos a su voz lo irrigan a través de ese sistema.

Se requerirán unos recursos adicionales para la construcción de las CAPS, que hay más de 600 municipios que no tienen puestos de la salud y donde se van a construir barrios que no tienen puestos de salud, y eso tendrá digamos un rango más o menos de 10 años para construir esas CAPS y esos recursos adicionales tendrán que salir del presupuesto general de la Nación y en este caso de la adición presupuestal.

Noticias RCN: ¿cuál será el futuro de los planes complementarios y la prepagada?

M. L.: la medicina prepagada no se toca para nada en el sistema. Lo único que se dice es que y además existe hoy es igual tanto para el régimen contributivo como para el régimen subsidiado. Lo que se busca acá simplemente es que todos los colombianos puedan acceder al mismo tiempo a los mismos hospitales y tener los mismos servicios, pero en general la medicina prepagada no se toca en este en este proyecto de ley y los servicios privados donde la gente quiera y tenga más que ir a pagar más, no hay ningún tema en esta reforma.

Noticias RCN: ¿no temen que la Nueva EPS quede con muchos usuarios y pueda colapsar?

M. L.: El proceso de la Nueva EPS es un proceso gradual y todo esto que se está hablando es gradual. Hay que explicarle a la gente que la reforma a la salud no busca cambiar las cosas de un día para otro, ni siquiera de un año para otro.

La transición al sistema de salud puede tardar años, digamos que todo cuando se habla del ADRES hay un artículo que dice muy claramente que cada dos años se evaluará cómo va fortaleciendo el estado de sus capacidades y así como se van transfiriendo esas capacidades al Estado.

Todo este tránsito puede más de cinco años en reordenar todo el sistema de salud. Lo que dice la nueva EPS, que es del Estado, es tomar los usuarios o los pacientes que hoy están en EPS que están liquidadas, que están quebradas y que no pueden seguir funcionando, pues van a pasar al sistema de CAPS.

Noticias RCN: son nueve EPS que dice el Gobierno que van a sobrevivir, pero… ¿cuántas son las que van a desaparecer?

M. L.: Como lo dice la ley y si no se recapitalizan, pues seguramente serán liquidadas como ha sucedido. Es que es lo que ha venido pasando en el sistema de salud, hay unas EPS que se han quebrado y les han venido flexibilizando los requisitos, y vuelven y se quiebran.

Lo que ha venido haciendo el Estado es alargar la muerte de muchas EPS que no han tenido el capital que no han tenido los recursos, pero las buenas EPS seguirán continuando, seguirán trabajando y seguirán adelante en el sistema.