Estas son las recomendaciones de la Policía para evitar el consumo de alcohol adulterado

Cajas y botellas de licor adulterado son incautadas por las autoridades diariamente en esta época de fin de año. Pese a todas las campañas y al alto riesgo de ingerirlo, se sigue comercializando en gran cantidad.

Puede leer: Con este detalle en la etiqueta podrá identificar si un licor es adulterado

El coronel Juan Arévalo, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá, reveló detalles de las acciones que adelantan las autoridades para combatir este fenómeno. “Se han sacado de circulación más de 9.000 botellas de vino y champaña que generalmente tienen un valor aproximado en el mercado legal de 20.000 y 25.000 pesos, pero en este sitio valían un 50% menos”

¿Cómo identificar el alcohol adulterado?

Una de las últimas incautaciones se realizó en Rafael Uribe Uribe, en la capital del país. “La Policía logró decomisar más de 1.100 botellas de vino y champaña que se comercializaban y fabricaban de forma ilegal en una vivienda de la localidad”, agregó el coronel.

Manuel González, subsecretario Salud Pública, le contó a este noticiero cómo identificar cuándo el licor es adulterado: “Se ha identificado vencimiento y alteraciones en etiquetas, tapas y similares, también manipulaciones en lugares inadecuados, por eso, es recomendable que el licor se adquiera en establecimientos, no en la calle, siempre se debe sospechar cuando no tengan precios acordes al mercado. No deben estar las tintas corridas y se deben verificar los contenidos, etiquetas y tapas, que no pueden estar rasgadas”.

Los efectos del alcohol adulterado en la salud

Según los médicos, las consecuencias del consumo de estas bebidas pueden llegar a ser letales. Salvador Menéndez, especialista en emergencias de la Fundación Santa Fe, explicó a Noticias RCN lo que le puede ocurrir a una persona que ingiera este tipo de líquidos.

“Hay alteraciones visuales permanentes y lesiona órganos vitales en el cuerpo, por ejemplo el cerebro. Puede producir convulsiones y lesiones en riñones e hígado”, dijo el experto.

Con el fin de evitar que más gente caiga en el error, equipos de inspección, vigilancia y control de la Policía aumentarán los operativos focalizados en los establecimientos que comercializan y distribuyen bebidas alcohólicas.