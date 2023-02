¿Olas en Marte? Esto dice el explorador de la NASA

El explorador Curiosity de la NASA encontró rocas onduladas en una zona de Marte, evidencia de un antiguo lago en el planeta rojo, informó el miércoles la agencia espacial estadounidense.

El explorador, que lleva desde 2012 recorriendo Marte, transmitió imágenes impresionantes de patrones ondulados en la superficie de las rocas causados por las olas de un lago poco profundo hace miles de millones de años.

Pero los científicos de la NASA se sorprendieron al encontrar pruebas tan claras de la existencia de agua en el cráter Gale, donde el explorador está ahora.

"Hemos escalado a través de muchos depósitos lacustres durante nuestra misión, pero nunca habíamos visto ondulaciones de olas tan claramente", dijo Vasavada en un comunicado.

"Esto fue especialmente sorprendente porque la zona en la que estamos probablemente se formó en un momento en que Marte se estaba volviendo más seco", agregó.

A new panorama from @MarsCuriosity provides some of the clearest evidence yet that ancient waves once lapped Martian lakeshores—in a region that scientists didn't expect: https://t.co/kS4i8PWBgt pic.twitter.com/kzXtJRqLy6