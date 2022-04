Se filtran los juegos gratis de mayo para PS Plus y FIFA 22 es uno de ellos

Los fanáticos del fútbol y los videojuegos tendrán un gran regalo en mayo, según la última filtración de los juegos que PlayStation Plus obsequiará el próximo mes, porque FIFA 22 será uno de ellos.

El encargado de entregar la información es Dealabs, quien ha filtrado en varias ocasiones (y con éxito) los títulos que se regalan mensualmente en el servicio de PlayStation, por lo que será cuestión de días para saber si esta noticia termina confirmándose.

FIFA 22, gratis en PlayStation

Si duda la llegada del juego de Electronic Arts es una bomba importante para varios jugadores, que podrán adquirir el último título de la saga y disfrutar de él durante un par de meses antes de la llegada de FIFA 23, que suele lanzarse a finales de septiembre.

El título llegará tanto en su versión para PS4 como la de PS5, por lo que los jugadores de la última consola de Sony podrán disfrutar de las mejoras que trae tanto en el apartado gráfico como en el jugable.

Pero FIFA 22 no llega solo, junto a él se regalarán Curse of the Dead Gods (PS4) y Tribes of Midgard (PS4 y PS5), dos juegos con una vitrina mucho menor que dan variedad, siendo el primero un roguelike en el que debemos recoger reliquias mientras derrotamos a enemigos, y el segundo un multijugador de hasta 10 usuarios para luchar en masivas batallas.