El fin de FIFA estaría cerca: EA lo ve como un impedimento para crecer

Desde 1994, Electronic Arts y la FIFA han mantenido un acuerdo para tener la licencia del nombre en el videojuego, que se ha convertido en uno de los estandartes de los videojuegos modernos. Sin embargo, desde la empresa están evaluando la opción de acabar con esa saga y avanzar con otras ideas para mejorar el juego.

Andrew Wilson, director general de EA, aseguró que tener el acuerdo con la FIFA para su juego de fútbol ha permitido crecer a la compañía, pero también los ha limitado en muchos aspectos e incluso lo ven solo favorable en años de Mundial siendo a penas “4 letras al frente de una caja".

"Voy a ser más abierto... más abierto de lo que he sido con el mundo exterior. Hemos tenido una gran relación con la FIFA durante los últimos 30 años y pico. Hemos creado miles de millones de valor... es enorme. Hemos creado una de las mayores propiedades de entretenimiento del planeta. Yo diría ―y esto puede ser un poco sesgado― que la marca FIFA tiene más significado como videojuego que como organismo rector del fútbol. No lo damos por sentado y tratamos de no ser arrogantes. Hemos trabajado muy duro para intentar que la FIFA entienda lo que necesitamos para el futuro", dijo el directivo en diálogo con VGC.

Todo esto surge porque el acuerdo entre EA y la FIFA termina luego del Mundial de Qatar 2022 y ante la alta petición del organismo rector del fútbol, la compañía de videojuegos está replanteando la opción de renovar la licencia y si sería mejor apostar por un nombre diferente para la franquicia de fútbol.

Teniendo en cuenta que el estudio cuenta con más de 300 licencias para asegurar la continuidad de equipos, ligas y jugadores dentro del juego, y que el acuerdo con la FIFA es más para tener referencia del nombre y cercanía con marcas como Adidas, aunque eso también los ha limitado.

“Cuando miramos al futuro, queremos hacer crecer la franquicia, e irónicamente la licencia de la FIFA ha sido un impedimento para ello. Nuestros jugadores nos dicen que quieren más marcas culturales y comerciales relevantes para ellos en sus mercados, más arraigadas al juego... marcas como Nike. Pero como la FIFA tiene una relación con Adidas, no podemos hacer eso”, afirmó.

¿La FIFA es un lastre para el avance del juego?

Wilson dejó claro que desde EA han querido tener más opciones de juego, pero que así como la relación con Adidas los aleja de tener opciones con Nike, la FIFA también pone limitaciones a la mejora de la franquicia.

“Nuestros jugadores nos dicen que quieren más modos de juego, cosas diferentes más allá del 11v11 y diferentes tipos de juego. Les diré que ha sido una lucha para conseguir que la FIFA reconozca los tipos de cosas que queremos crear, porque dicen que nuestra licencia solo cubre ciertas categorías”, aseguró.

La petición de la FIFA a EA es pagar 250 millones de dólares para extender la licencia por una década más, un rango amplio de dinero que los ha llevado a considerar la opción de cambiar el nombre del juego e incluso ya patentaron el EA Sports FC, como una opción.

El fin de este acuerdo dejaría a FIFA 23 como el último juego de la saga, después de ahí todavía todo está en dudas. Pero eso sí, el balón no dejará de rodar en las consolas.

