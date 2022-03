Grid Legends, reseña: ¿un juego más de carreras?

Drive to survive cambió muchas cosas de la cultura actual del automovilismo. El documental de Netflix elevó el prestigio de la Formula 1 y ayudó a que los videojuegos encontraran el hilo por el cual llevar sus historias. Y Grid Legends apunta a ese foco, con un modo historia muy marcado que busca complementarse con un estilo de conducción más arcade.

Este nuevo juego de Codemasters y Electronic Arts está desarrollado en un entorno de competencia de carreras de varios tipos, desde autos de calle, mulas, vehículos eléctricos y los tradicionales carros de automovilismo.

Una fórmula con variedad de entrada, pero que de fondo parece esconder los mismos problemas que el género de conducción atraviesa: una repetición en su contenido y la necesidad de dar un salto.

Hablemos del modo historia de Grid Legends

Sin entrar en detalles para no dañar los giros que hace la trama. Estamos ante una historia cliché, pero que funciona. La típica de un joven corredor que llega a un equipo en problemas para ganar el campeonato y combatir ante el gran piloto que lleva años ganando, y que es un patán.

Así que de a poco debemos ganarlos nuestro lugar corriendo en diferentes circuitos que nos llevarán al objetivo. La gran diferencia es que las escenas actuadas son hechas por actores reales, aunque en realidad la selección de actores no parece la adecuada y las personificaciones se quedan muy cortas, siendo aburridas por momentos y sin que uno enganche con algún personaje en específico.

Y en general a historia es predecible, por eso es un cliché y en realidad no está mal, es el entorno en el que debemos movernos para este tipo de juegos y no se le puede pedir un argumento profundo y psicológico que nos cambie la vida. Solo una justificación para darle emoción.

Aunque mi principal problema está en el efecto de los resultados. Sé que ante un guion actuado con personas reales es difícil, pero hizo falta escenas de premiación en momentos en los que uno ganaba o que hubiera una consecuencia si uno no cumplía el objetivo o si superaba las expectativas, creo que es algo que se puede hacer dentro de los limites y no solo cumplir con el predeterminado.

¿Y cómo es manejar?

Grid ya es una franquicia con recorrido y la hace Codemasters, que son unos capos en el tema (son los mismos que hacen los juegos de F1). Entonces estamos ante un juego arcade que se comparta muy bien en su conducción, se siente la variación en los vehículos y cada carrera tiene su toque porque nos debemos acostumbrar a ese nuevo carro, por lo que eso toma un tiempo luego debemos remar contra la cola de rivales.

Manejar no es nada complicado, el juego te invita a tener el acelerador a fondo la mayor parte del tiempo y las pistas se prestan para eso. Aunque el sistema de daño te hará pensar mejor y no estrellarte sin sentido porque con el paso de los golpes tu carro dejará de funcionar o se hará difícil de manejar y deberás o reiniciar la carrera o gestionar ese daño.

Además, los rivales se pueden volver tus enemigos si los estreyas y eso le da un giro interesante a las carreras porque de verdad son muy molestos y aunque los pases ellos no lo olvidarán y buscarán venganza.

Sin embargo, todo este buen sistema de manejo, gestión de daños y de rivales, se ve opacado por pocos modos de juego y quizás el más destacado puede ser el de eliminación (muy retador) y el de contrarreloj.

La variedad de vehículos está bien, aunque su sonido es muy parecido entre sus categorías y no hay mucha diferencia entre elegir uno y otro entre las mismas, lo que hace un poco insulso el tema de recolección de dinero que casi que queda limitado para que puedas comprar un carro y avances, porque no hay mayor personalización.

Visualmente el juego se comporta bien, no es la maravilla visual, pero tampoco tiene errores. Sus entornos se ven bien diseñados y al pasar por ciudades históricas es lindo ver la Torre Eiffel o la Iglesia de la Sagrada Familia en Barcelona.

Entonces… ¿Grid Legends vale la pena?

Es difícil recomendar este juego cuando hace poco pudimos jugar Forza Horizon 5 o cuando está en pleno lanzamiento de Gran Turismo 7. Y no porque sea un juego aburrido o que tenga errores, porque en realidad se disfruta y está bien para jugar unas carreras de vez en cuando, sino porque no tiene ese sabor diferencial de marcar algo adicional para no perdérselo.

Grid Legends es un juego cumplidor, de esos que no tienen pierde, pero que tampoco cambiarán tu vida. Un buen juego de conducción arcade, con buena variedad de carros y calidad en los entornos, pero que se puede quedar corto en el contenido de la historia y en la repetición de sus modos de juego.