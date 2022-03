Mario Day: ¿cuándo y por qué se celebra esta fecha?

Mario Bros es sinónimo de videojuegos, es sin duda el personaje que engloba todo lo que esta industria ha hecho durante varias décadas y cada 10 de marzo, desde 2016, se celebra su día, recordando los juegos más importantes de su historia y también con descuentos en algunos de ellos.

Lee también: PlayStation dejará de vender consolas en Rusia y ayudará a las víctimas

Nintendo suele aprovechar este día para dar información acerca de esta franquicia, ya sea sobre sus juegos o diferentes productos, y para este 2022 no sucederá lo contrario. Así que te contamos los detalles de por qué se celebra esta fecha y lo que sucederá durante este jueves.

El Día de Mario es una fiesta relativamente nueva. Nació en 2016 después de que muchos fans empezaron hacer viral esta fecha del calendario por la conciencia que se daba en el calendario, donde aparecía MAR 10 y el nombre del personaje de videojuegos.

Una casualidad que Nintendo tomó como referencia para instaurar esta fecha y cada año empezar festejos alrededor del mundo cada 10 de marzo por el ‘MAR10’.

Este día no tiene relación con la fecha de lanzamiento del primer videojuego de la saga y tampoco con el de Donkey Kong, en el que Mario era el protagonista, aunque se llamaba Jumpman. Ambos juegos salieron en días distintos hace más de tres décadas.

Lee también: Microsoft deja de vender consolas y juegos de Xbox en Rusia

Para festejar este día, Nintendo anunció una serie de descuentos para los juegos de Nintendo Switch en los que esté Mario o uno de sus amigos, como Mario Kart 8 Deluxe, Luigi’s Mansion 3, Super Mario 3D World, New Super Mario Bros. U Deluxe, entre otros.

Save on select games featuring Mario and friends.

Sale ends 11:59 p.m. PT on 3/13.

🎮: https://t.co/I83Vz5Dhug pic.twitter.com/DZxttTE31c