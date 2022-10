En video: la particular manera como Elon Musk confirmó la compra de Twitter

En las últimas horas se conoció cómo de una particular manera el magnate y fundador de Tesla finalmente sí se quedó con la compañía Twitter. El miércoles 26 de octubre, Musk publicó en la red social un video en el que se le ve entrando a la empresa con un lavamanos a cuestas y con una enorme sonrisa en su rostro.

Aunque esto podría tener múltiples interpretaciones, habría querido dar a entender de una manera jocosa que la compra de Twitter llegó a buen puerto. En simultáneo, lo dejó ver en su perfil, donde se autoproclamó como “chief twit”, que en español significa tuitero jefe.

A esto se le suma que, en horas de la mañana de este jueves, Elon Musk dijo en Twitter que estaba comprando la red social porque esta razón:

"Dicho esto, Twitter obviamente no puede ser un lugar infernal abierto a todos, donde pueda decirse todo sin consecuencias", señaló también el magnate en un mensaje enviado a los anunciantes un día antes de la fecha límite para la operación de compra, determinada por la justicia.

En cuanto a esta interrogante, Elon Musk le habría dicho a los empleados de Twitter, durante su visita, que no planea recortar el 75% del personal cuando asuma el control de la empresa.

Sin embargo, se espera que el multimillonario reduzca el personal como parte de la adquisición, lo que genera ansiedad y zozobra entre los trabajadores.

La fuerza laboral de la compañía de redes sociales ahora asciende a alrededor de US$7.500, y para muchos empleados es inquitante la perspectiva de que Musk sea propietario. El magnate proyecta duplicar los ingresos en tres años. En los últimos días, han aumentado los rumores sobre una reducción importante en la plantilla u otra reorganización, pero hasta que no se posesione formalmente como el nuevo dueño de Twitter y haga anuncio sobre este tema en particular no habrá un dato concreto.

El acuerdo de Elon Musk de US$44.000 millones por Twitter está en camino de cerrarse este viernes, sin embargo, habría negado a los empleados de la compañía que esta era la suma.

El ejecutivo hizo una oferta de adquisición que fue aceptada por el consejo de administración del grupo a finales de abril, diciendo entonces que su prioridad no era la rentabilidad sino la defensa de la libertad de expresión.

Trató luego de abandonar unilateralmente el acuerdo, acusando a la empresa de mentirle sobre su lucha contra las cuentas automatizadas y el spam.

Se espera que el trato finalmente se cierre el viernes a las 5:00 p.m., hora de Nueva York, mientras los abogados y banqueros de ambas partes se apresuran a finalizar el papeleo.

Completar la transacción marcaría la culminación de una trayectoria de meses en la que Musk amasó una gran participación en la compañía, accedió a unirse a su directorio antes de cambiar de opinión y luego se embarcó en una búsqueda apresurada para hacer que Twitter sea privado.

"Let that sink in!" - Elon Musk has visited the headquarters of Twitter in San Francisco while carrying an unconventional item https://t.co/NoRx376sbv pic.twitter.com/ZTxtGzCWbs