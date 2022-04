Samsung Galaxy S22 Ultra, review: una apuesta completa para este 2022

Apenas inició el año Samsung puso en el mercado su línea de celulares de gama alta más competitiva los Galaxy S22 y el hijo mayor de esta serie es el Ultra, un teléfono que apunta a ser una versión Note con un S Pen y muchas mejoras en cámara, pantalla y rendimiento.

Y después de haberlo probado un par de semana ya tenemos una opinión de cada uno de sus aspectos más destacados, por si quieres conocer más detalles de este móvil que será uno de los más importantes del 2022 y la competencia directa del próximo iPhone y las demás marcas.

Antes de pasar a la reseña completa es importante dejar claro que estamos hablando de un celular gama alta, que tiene un precio superior a los 6 millones de pesos, por lo que con eso en mente lo juzgamos.

Características del Samsung Galaxy S22 Ultra

Para esta review dejaré una tabla con todas las características técnicas de este celular para avanzar en la opinión y tocar más temas:

PANTALLA AMOLED de 6,8 pulgadas

Resolución QHD+ a 3.080 x 1.440

Refresco adaptativo de 1 a 120Hz

Refresco táctil de 240Hz en Modo Juego

Brillo de 1.750 nits

Contraste de 3.000.000:1

100% DCI-P3

Panel perforado

Gorilla Glass Victus PROCESADOR Exynos 2200 a 2,8GHz

GPU AMD VERSIONES 8GB/128GB

12GB/256GB

12GB/512GB

12GB/1TB CÁMARAS TRASERAS Principal: 108 megapíxeles f/1.8 OIS

Angular: 12 megapíxeles f/.22 120º 13mm

Zoom: 10 megapíxeles f/2.4 OIS 3X 69mm

Zoom: 10 megapíxeles f/4.9 OIS 10X 230mm CÁMARA FRONTAL 40 megapíxeles f/2.2 25mm BATERÍA 5.000 mAh

Carga rápida de 45W

Carga inalámbrica de 15W SISTEMA Android 12

One UI 4.1 CONECTIVIDAD 5G (2xNano + eSIM)

WiFi 6E

Bluetooth 5.2

GPS

NFC

UWB

USB tipo C 3.2 DIMENSIONES Y PESO 163,3 x 77,9 x 8,9 milímetros

227 gramos OTROS IP68

Compatible con Samsung DeX

S-Pen con 2,8ms de latencia

Inicios por la cámara

Empiezo por este lado porque Samsung hizo un fuerte enfoque en mostrar las novedades del Galaxy S22 Ultra. Y si bien los números técnicos nos pueden dar una cámara que continúa lo que hizo la versión anterior de la familia Galaxy S, ahí varios matices interesantes.

Lo mejor que tiene esta cámara es su comportamiento en condiciones bajas de luz, incluso la probábamos con ausencia total y sin prender el flash y aún sí lograba tomar una foto del entorno. Por lo que al tener pocas fuentes de luz externa se logran imágenes de muy buena calidad. Como el ejemplo que dejaré debajo en el que apenas estaba encendido el televisor y sin embargo se ven todos los elementos de la cámara.

Obviamente cuanto tenemos luz natural o un ambiente bien iluminado hay un comportamiento mucho mejor y las fotos se ven muy bien. Eso sí, a contraluz sufre un poco, pero nada grave.

En cuanto a su video también vemos una carta fuerte, especialmente en la estabilización, por lo que grabar caminando o corriendo nunca será un problema y se logran capturas muy claras. Aunque se pudo arriesgar más en la mejor calidad, que llega hasta 8K con 24 FPS, que no parece lo más indicado por lo que la mejor opción siempre será a 4K con 60 FPS, ahí todo luce mejor.

Sigamos con la pantalla

Este es un punto que podríamos llamar, el tapado del S22 Ultra, porque a nivel comercial se habla del S Pen, de la cámara, del rendimiento… pero lo mejor es la pantalla. Su panel de 6.8 pulgadas es perfecto, sin duda el mejor del mercado actual.

Disfrutar de películas o series en este celular es una locura, la calidad que alcanza está un paso delante de los demás celulares y el nivel de detalles y de colores, hace que, si buscas un teléfono con una pantalla top, esta sea una opción muy importante.

Además, lo acompaña un buen sistema de audio, que a nivel personal me generaba dudas, pero que, al reproducir música y contenido multimedia, quedé muy satisfecho porque es como tener un mini televisor. Incluso una tablet no me ha dado está experiencia.

Esto también acompañado de una tasa de refresco de 120 Hz que puede ser variable o fija, por lo que en temas de ahorro de energía es muy funcional.

Ahora sí, hablemos del S Pen

Este es un punto diferencial frente a todo lo que hablemos, porque es el articulo que haga inclinar a muchos por un celular de este tipo. El S Pen es otro nivel, son de esas cosas que solo al probarlas uno va a entender lo funcionales que son.

El S22 Ultra sabe aprovechar el S Pen y no lo convierte en un articulo de lujo, porque al sacarlo del móvil se nos van a desplegar una amplia gama de aplicaciones en la que lo podemos usar, desde notas a mano hasta convertirlo en un pincel para colorear y pintar. Es muy interesante como logra ser tantas cosas en algo tan sencillo.

Su rendimiento es el adecuado, con casi un tiempo de respuesta inmediato. En realidad, es como escribir sobre una hoja y si buscas un dispositivo que te sirva como una agenda o como un centro de diseño pequeño, este S Pen tiene todo el potencial. Además, de contar con acceso directos que se pueden configurar o servir de disparador para la cámara. Una joyita.

Rendimiento

Que podemos decir, tenemos el procesador más fuerte de Samsung en este celular. Sus 8 GB de RAM son muy bien aprovechadas y es un teléfono que responde perfecto a la multitarea, incluso abrir ventanas emergentes no va a complicarlo.

En cuanto a videojuegos las cosas van por el mismo camino, pudimos probar los juegos más exigentes como Genshin Impact, Call of Duty Mobile, Free Fire y demás, encontrando una respuesta adecuada incluso con los gráficos más altos. Aunque no llega a los altos niveles que encontramos en otros dispositivos que tienen un procesador Snapdragon 888.

Batería y carga

Aquí puede estar el ‘pero’ más grande a este celular. Por el lado de la carga las cosas están bien, la pantalla y el procesador ayudan a que la autonomía pueda pasar las 24 horas sin problemas, pero al ser el teléfono más potente de Samsung, seguro pudieron arriesgar algo más en este apartado y no jugársela por la confiable de 5000 mAh.

Pero, cuando hablamos de la carga hay algunas cosas negativas. Primero, que alcanza 45 wats y esta es una cifra que se queda inferior frente a otros competidores del mercado en la gama alta. Adicionalmente, el cargador no viene en la caja y esto es algo que aún no entendemos, si bien todo tiene una justificación ambiental, no es la mejor decisión cuando hay una opción de carga rápida y se necesita un cargador potente que debemos comprar por aparte. Un punto negativo que parece condenar a los últimos dispositivos de la marca.

Entonces… ¿Vale la pena el Samsung Galaxy S22 Ultra?

Es un sí de entrada. Pero hay que tener en cuenta su precio y que seguro muchas personas se alejarán, a pesar de sus grandes facultades. Sin embargo, el valor es adecuado a su gama y lo que ofrece, porque en realidad es un teléfono con un gran rendimiento y sobre todo, una pantalla de mucha calidad y una cámara muy rendidora, especialmente en momentos de baja luz.

Su S Pen será el motivo por el que muchos quieran decantarse por él y la verdad es que lo verán bien recomendado, con varias aplicaciones para sacarle provecho y mucha precisión en su escritura y dibujado.

Por lo que esta gran apuesta de Samsung salió bien en términos generales, con el gran asterisco de lo que es la batería y sobre todo la carga, que se desaprovecha si no tenemos un cargador adecuado porque no viene incluido. Pero es un gran competidor para este 2022.