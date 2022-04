Primer vistazo a la edición de publicaciones en Twitter y no es cómo se pensaba

La llegada de un botón de edición en Twitter es todo un tema de discusión, pero los primeros detalles de esta función resolverían una de esas polémicas que es la eliminación del contenido original.

Lee también: Twitter permite ordenar el feed de forma cronológica: ¿cómo hacerlo?

A través de la investigadora Jane Manchun Wong se revelaron estos primeros vistazos de cómo se podrá usar esta herramienta, que de entrada no permitirá editar tweets ya existentes y en general no es cómo todos creían que iba a ser.

Looks like Twitter’s approach to Edit Tweet is immutable, as in, instead of mutating the Tweet text within the same Tweet (same ID), it re-creates a new Tweet with the amended content, along with the list of the old Tweets prior of that edit